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恒指高開46點 碧桂園跌10.7% 科指跌0.14% 商湯跌3.43%

恒指今早高開46點或0.27%，報17665點，大市成交金額21億元；國指今早高開6點或0.12%，報5986點。恒生科技指數開市報3549點，跌0.14%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌45隻升，15隻下跌，13隻無升跌。新奧（2688）升2.98%，報100.3元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌10.74%，報2.91元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，14隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報90元，升1.47%；跌幅最大的是商湯（0020）開市報1.69元，跌3.43%。

恒指續高於50天線。科指續高於50天線(3453.11點)。

碧桂園（2007）折讓17.79%，2.68元配股，籌38億。開市報2.91元，跌10.74%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）無成交，報20.8元。興勝創建（0896）無成交，報1.01元。金山軟件（3888）開市報25.2元，跌0.4%。敏華控股（1999）無成交，報6.19元。高鑫零售（6808）無成交，報1.68元。騰訊音樂（1698）無成交，報17元。

皓文（8019）確認上周三監管機構到過辦事處。無成交，報0.6元。

電視廣播（0511）（TVB）主席許濤表示，TVB擬擁抱科技、大數據及移動互聯網的機遇。無成交，報3.27元。

舜宇（2382）斥11.1億元人民幣入股重慶螞蟻消費金融，持6％股權。開市報89.2元，跌0.11%。

阿里（9988）減持商湯（0020）8000萬股套現逾1.4億。阿里開市報71元，跌0.07%。商湯（0020）開市報1.69元，跌3.43%。

零跑汽車（9863）第三季交付量增1.8倍，收入增3.9倍。無成交，報21元。

名創優品（9896）首季純利增1.6倍，經調整淨利潤率、毛利率創新高。創上市新高，見15.52元，開市報15.52元，升14.96%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見15.52元，開市報15.52元，升14.96%；三生製藥（1530）創52周高，見7.46元，開市報7.46元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，名創優品（9896）創上市新高，見15.52元，開市報15.52元，升14.96%；大發地產（6111）開市報0.139元，升14.88%；弘陽地產（1996）開市報0.5元，升13.64%；天譽（0059）開市報0.067元，升11.67%；泰凌醫藥（1011）開市報0.102元，升9.68%；東銀國際（0668）開市報0.217元，升9.6%；港龍中國地產（6968）開市報0.88元，升8.64%；鑫苑服務（1895）開市報0.75元，升7.14%；興業物聯（9916）開市報0.76元，升5.56%；和鉑醫藥（2142）開市報1.75元，升5.42%；山東新華製藥股份（0719）開市報5.57元，升5.29%。

下跌異動股，包括，碧桂園（2007）開市報2.91元，跌10.74%；龍湖（0960）開市報19.46元，跌8.21%；華晨中國（1114）開市報3.98元，跌6.35%；龍光地產（3380）開市報1元，跌3.85%；旭輝（0884）開市報1.31元，跌3.68%；新城發展（1030）開市報3.35元，跌3.46%；商湯（0020）開市報1.69元，跌3.43%。

 

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