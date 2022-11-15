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會財局：中期查察16間類別B及C 不滿意質素欠佳有重大過失

會財局公布2022年中期查察報告，該局查察部主管賴翠碧表示，持續在所查察的公眾利益實體項目中發現重大缺失，並重點查察過去未接受查察的類別B和類別C，普遍缺失是缺乏足夠專業懷疑態度、未充份評價管理層對收入確認及預期信用損失的會計準則應用，以及未充份對日記帳分錄和其他調整進行測試。

賴翠碧續指出，向20間上市公司進行查察，當中有10間類別B和6間類別C，並不滿意所查察的結果，包括核數師在進行持續經營和資產減值上評估不足、在欺詐方面的測試也不足等，而查察過程發現有核數師違反《專業會計師職業道德守則》獨立性規則，同時為上市公司的子公司處理財務報告，現已交由調查部處理。

賴翠碧表示，在質素控制上進行向12間進行調查，包括5間類別B和7間類別C，認為有核數師須留意在業績公布前才接任，即很遲先接任為上市公司核數師會不夠時間進行報告，須確保並預留時間交接並了解業務狀況。

談及現時市場波動及對未來工作，該局主席黃天祐表示，外圍市況持續波動，尤其是利息增加，影響到公司借貸成本、可持續經營能力及資產公允值等，有機會增加管理層和核數師分歧，故建議上市公司管理層、上市公司的審計委員會和核數師三方面，增加溝通和進行理性互動，避免財務報告素質的倒退。同時預計2023年核數師在處理財務報告時會較具挑戰性，局方也將會關注風險。

問及中美審計底稿進程，黃天𧙗表示，PCAOB代表到香港審查在中概股的帳目，局方便不會作出相關回應及更新。

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