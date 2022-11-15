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恒指再創2個月高 收市升723點 3日累升2262點 成交再逾2000億 北水轉流入

中美關係顯露緩和跡象，美期亞股歐股向上，恒指今早高開46點，短暫倒跌67點後，升幅一直擴大，高位升737點，全日高低波幅804點。三大指數均創2個月新高，及連升3日，恒指累升2262點，成交亦第二日超過2000億元，續創5個半月高。北水亦終止兩日淨流出。

外圍方面，聯儲局官員言論拖累美股隔晚向下，亞洲時段市場美期轉升，且升幅擴大，而美匯指數跌至106.094，是8月15日105.552後新低；美3個月10年期債息亦由倒掛低見41.709點(是2019年9月6日後最闊)，收窄至目前31.887基點。美2年期10年期債息則於倒掛52.058點至54.006基點波動。美國10年期債息低見3.8236點，是11月11日3.8125點後最低。

恒指收市升723點或4.11%，報18343點，大市成交金額2050億元，較上日增加0.09%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升289點或4.84%，報6269點。恒生科技指數收報3813點，升7.3%。

藍籌股成交金額1044億元，佔大市成交50.92%；科指成份股成交金額659.01億元，佔大市成交32.14%；國指成份股成交金額925.45億元，佔大市成交45.14%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。潤地（1109）、長實集團（1113）、信義玻璃（0868）拖累大市。

藍籌67隻升，6隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升18.2%，收報19.74元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌2.94%，收報14.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報6.87元，升15.66%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報24.7元，升1.65%。

恒指續高於50天線(17205.34點)上試100天線(18862.36點)。科指續高於50天線(3458.4點)上試100天線(3961.8點)。

北水南下合計淨流入2.55億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入81.54億元人民幣，較上日減少50.88%，連續第3日流入，累計流入394.22億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多4.18%，是11月11日後最大升幅。今曾高見18356.78點，是9月21日18638.85點後最高。今日收市報18343.12點，是9月21日後收市新高，當日報18444.62點。連升3日，累計升2262.08點，對上一次連升3日是10月18日。

科指曾升最多7.73%，是11月11日後最大升幅。今曾高見3829.29點，是9月20日3884.82點後最高。今日收市報3813.86點，是9月20日後收市新高。連升3日，累計升641.1點，對上一次連升3日是11月2日。

國指曾升最多4.96%，是11月11日後最大升幅。今曾高見6276.58點，是9月21日6356.99點後最高。今日收市報6269.29點，是9月20日後收市新高，當日報6405.38點。連升3日，累計升852.16點，對上一次連升3日是10月27日。

午後消息股表現

興勝創建（0896）半年盈轉虧蝕7760萬，中期息維持2.5仙。收報1.01元，無升跌。

奶粉股健合（1112）首三季收入升13%。收報9.12元，升3.64%。

敏華（1999）中期多賺一成 息0.15元。收報6.88元，升11.15%。

今早及隔晚消息股表現

碧桂園（2007）折讓17.79%，2.68元配股，籌38億。券商︰碧桂園突配股感意外 惟政策支持超配股負面影響。收報3.2元，跌1.84%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）收報21.2元，升1.92%。金山軟件（3888）收報26.25元，升3.75%。敏華控股（1999）收報6.88元，升11.15%。高鑫零售（6808）收報1.78元，升5.95%。騰訊音樂（1698）收報17.48元，升2.82%。

皓文（8019）確認上周三監管機構到過辦事處。收報0.56元，跌6.67%。

電視廣播（0511）（TVB）主席許濤表示，TVB擬擁抱科技、大數據及移動互聯網的機遇。收報3.45元，升5.5%。

舜宇（2382）斥11.1億元人民幣入股重慶螞蟻消費金融，持6％股權。收報97.9元，升9.63%。

阿里（9988）減持商湯（0020）8000萬股套現逾1.4億。收報78.9元，升11.05%。商湯（0020）收報1.79元，升2.29%。

零跑汽車（9863）第三季交付量增1.8倍，收入增3.9倍。收報20.6元，跌1.9%。

名創優品（9896）首季純利增1.6倍，經調整淨利潤率、毛利率創新高。創上市新高，見17.88元，收報17.88元，升32.44%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見17.88元，收報17.88元，升32.44%；洪九果品（6689）創上市新高，見54.2元，收報54元，升8%；萬物雲（2602）創上市新高，見47.5元，收報44.8元，升7.69%；飛天雲動（6610）創上市新高，見2.8元，收報2.79元，升4.49%；三生製藥（1530）創52周高，見7.52元，收報7.03元，跌5.76%；石藥集團（1093）創52周高，見10.36元，收報10.18元，升0.39%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.56元，收報6.3元，跌2.17%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見7.55元，收報7.23元，升9.05%；石藥（1093）創52周高，見10.36元，收報10.18元，升0.39%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.55元，收報0.55元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見16.86元，收報15.1元，升0.94%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見54.05元，收報54.2元，跌4.49%；新世紀醫療（1518）低見0.47元，收報0.5元，無升跌；康特隆（1912）低見0.07元，收報0.073元，跌10.98%；皓天財經（1260）低見0.151元，收報0.154元，無升跌；德利機械（2102）低見0.2元，收報0.2元，跌0.5%；多想雲（6696）低見1.59元，收報1.64元，跌0.61%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，麗展（0488）低見1.79元，收報1.92元，升6.67%；神冠控股（0829）低見0.25元，收報0.265元，升1.92%；銀建國際（0171）低見0.325元，收報0.35元，跌17.65%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；康健（3886）低見0.3元，收報0.305元，升1.67%；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，跌9.84%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；華新手袋（2683）低見0.275元，收報0.3元，升1.69%；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.102元，收報0.112元，升1.82%；贏家時尚（3709）低見9.1元，收報9.41元，升3.18%。

異動股

上升異動股，包括，上坤（6900）收報0.103元，升119.15%；正商實業（0185）收報2.2元，升80.33%；WAC（8619）收報0.047元，升46.88%；融創服務（1516）收報3.07元，升37.05%；中國有贊（8083）收報0.176元，升36.43%；時代鄰里（9928）收報0.85元，升34.92%；名創優品（9896）創上市新高，見17.88元，收報17.88元，升32.44%；東勝旅遊（0265）收報0.048元，升29.73%；弘陽地產（1996）收報0.57元，升29.55%；樂普生物（2157）收報9.85元，升29.27%；永勝醫療（1612）收報0.72元，升28.57%。

下跌異動股，包括，銀建國際（0171）見52周低0.325元，收報0.35元，跌17.65%；明發（0846）收報0.33元，跌16.46%；環球實業科技（1026）收報0.11元，跌11.29%；康特隆（1912）創上市新低，見0.07元，收報0.073元，跌10.98%；錦藝集團（0565）見52周低0.165元，收報0.165元，跌9.84%；寰宇娛樂（1046）收報0.37元，跌9.76%；開拓藥業（9939）收報0.7元，跌9.15%；珠光控股（1176）收報0.73元，跌8.75%；誼礫（0076）收報0.021元，跌8.7%；協同通信（1613）收報0.13元，跌8.45%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.023元，跌8%。

 

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