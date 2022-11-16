美國PPI超預期放緩，美股上升見至少兩個月高，北約成員國波蘭擬遭兩枚俄羅斯火箭襲擊，並造成兩人死亡，消息曾拖累美股倒跌，俄羅斯對相關消息予以否認。道指曾高見33987.06點，是8月18日後最高；標指、納指則創9月13日、21日後最高。美2年期10年期債息倒掛，波幅52.058基點至59.41基點，收報57.492基點。美3個月10年期債息倒掛，波幅31.887基點至49.165基點，後者為2019年9月5日50.335點後最闊，收報47.538基點。
道瓊斯工業平均指數收漲56點，升幅0.17%，報33592點。標普500指數收漲34點，升幅0.88%，報3991點。納斯達克綜合指數收漲162點，或1.45%，報11358點。
Walmart升6.54%，報147.44美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻59點，而聯合健康跌2.09%，報503.01元，拖低道指70點。
科技股方面，蘋果收市報150.04元，升1.18%，谷歌母公司Alphabet收市報98.44元，升2.86%，亞馬遜收市報98.94元，升0.45%，Facebook收市報117.08元，升2.5%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.37%，報434點。德國DAX指數收漲0.46%，報14378點；法國CAC 40指數漲0.5%，報6641點；英國富時100指數收跌0.22%，報7369點。