美國PPI超預期放緩，美股上升見至少兩個月高，北約成員國波蘭擬遭兩枚俄羅斯火箭襲擊，並造成兩人死亡，消息曾拖累美股倒跌，俄羅斯對相關消息予以否認。道指曾高見33987.06點，是8月18日後最高；標指、納指則創9月13日、21日後最高。美2年期10年期債息倒掛，波幅52.058基點至59.41基點，收報57.492基點。美3個月10年期債息倒掛，波幅31.887基點至49.165基點，後者為2019年9月5日50.335點後最闊，收報47.538基點。