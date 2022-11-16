波蘭媒體Zet報道稱，火箭落點位於距波蘭與烏克蘭邊境約4英里處。美聯社稱，俄羅斯火箭落在波蘭境內距離烏克蘭邊境約15英里的地方。

在波蘭外交部發聲明前，俄羅斯國防部表示相關報道是挑釁，否認將飛彈瞄準了烏波邊境附近的目標。

根據北約第四條款，成員國可以在採取行動前就任何與國家安全有關的問題提出與北約成員國代表磋商。

拉脫維亞國防部長Artis Pabriks表示，「如果波蘭要求根據北約第4條款進行磋商，拉脫維亞將支持，如果這個消息被確認屬實，那麼我認為下一步應該是對防空系統進行更認真的討論，至少可以關閉部分烏克蘭空域」。

波蘭總統Andrzej Duda說，該國極可能援引第4條，北約內部將在任何可能的回應行動前展開磋商。北約各國大使將於周三上午召開緊急會議。

根據白宮的一份聲明，美國總統拜登與波蘭總統Andrzej Duda通電話，美國全力支持和協助波蘭的調查，並重申美國對北約的承諾。美國國防部長奧斯汀也與波蘭防長通話。

歐洲理事會主席夏爾·米歇爾表示，他周三將召集參加巴厘島20國集團峰會的歐盟領導人召開協調會議。他與波蘭總理Mateusz Morawiecki通話，並向他保證，歐盟將團結一致支持波蘭。

Morawiecki說，波蘭邊境附近的軍隊已經升高戰備，並將增加當地駐軍人數。警察、海關官員和消防隊也已進入戒備狀態。

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