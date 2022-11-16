個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.51%，折合報289.48元；阿里巴巴（9988）跌1.71%，折合報77.55元；美團（3690）升0.62%，折合報167.43元；匯控（0005）跌1.11%，折合報44.2元；建行（0939）跌0.48%，折合報4.63元。

道期現跌0.258%；標期現跌0.31%；納期現跌0.33%。日股現跌0.65%，韓股現跌0.78%，澳股現跌0.36%。

VIX指數隔晚升3.41%或0.81點，報24.54點。美2年期10年期債息現倒掛56.528基點。

紐油現升0.29%或0.26美元，報87.18美元；布油現升0.77%或0.71美元，報93.86美元；金價現升0.01%或0.21美元，報1779.15美元；LME 銅期貨隔晚升0.01%或1.5美元，報8376.5美元。美國10年期債息現跌0.29%或0.0112厘，報3.7584厘。

今日焦點股份可留意：

歌禮製藥（1672）：猴痘藥臨床試驗申請獲得美國FDA批准。

雅居樂（3383）折讓17.8%配股 籌7.83億元。

多間公司最快今日公布業績，包括，香港興業（0480）、東方表行集團（0398）、騰訊（0700）。

交運燃氣（1407）上市，定價1.42元。

比亞迪（1211）終止分拆半導體子公司到深交所創業板上市。

東航（0670）10月客運力跌56%，月內引入3架A320系列飛機。

國航（0753）10月客運力跌54%，月內引入1架A350飛機。

京信通信（2342）擬新交所第二上市，冀擴闊未來集資渠道。

鑫苑物業（1895）4億定期遭挪用為母企抵押貸款。

有線寬頻（1097）推78台「HOY資訊台」，下周一開播。副主席兼執行董事曾安業：成立免費24小時資訊台對有線屬重要里程。

賀一誠：不允透露未來10年博企投資1000億，博企三年虧損不致倒閉。賀一誠：監督博企增非博彩元素，爭取非博彩業佔GDP約六成比重。

騰訊音樂（1698）第三季純利按年增逾四成，達10.6億人幣。

南方航空（1055）上10月客運力按年跌近5成。

金山軟件（3888）第三季轉蝕60億元人幣，金山雲持股撥備65億。

匯豐（0005）新加坡新總部開業，祈耀年：有志在當地大力發展業務。

和黃醫藥（0013）：作戰略轉變冀加快盈利，通過合作在中國境外商業化。

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