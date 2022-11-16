恒指今早低開173點或0.95%，報18169點，大市成交金額42億元；國指今早低開59點或0.95%，報6209點。恒生科技指數開市報3780點，跌0.87%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。平保（2318）、港交所（0388）、銀娛（0027）貢獻恒指較多。
藍籌17隻升，47隻下跌，9隻無升跌。百威（1876）升1.19%，報21.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.96%，報18.76元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報15.8元，升8.52%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報35.85元，跌5.41%。
恒指續高於50天線(17184.21點)，受制於100天線(18826.86點)。科指續高於50天線(3452.74點)，受制於100天線(3951.16點)。
歌禮製藥（1672）：猴痘藥臨床試驗申請獲得美國FDA批准。無成交，報3.3元。
雅居樂（3383）折讓17.8%配股 籌7.83億元。開市報2.9元，跌11.04%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港興業（0480）無成交，報2.29元。東方表行集團（0398）無成交，報3.89元。騰訊（0700）開市報285.6元，跌0.83%。
交運燃氣（1407）上市，定價1.42元。開市報1.52元，升7.04%。
比亞迪（1211）終止分拆半導體子公司到深交所創業板上市。開市報195.3元，跌0.1%。
東航（0670）10月客運力跌56%，月內引入3架A320系列飛機。開市報2.91元，升0.69%。
國航（0753）10月客運力跌54%，月內引入1架A350飛機。開市報6.1元，無升跌。
京信通信（2342）擬新交所第二上市，冀擴闊未來集資渠道。開市報1.3元，無升跌。
有線寬頻（1097）推78台「HOY資訊台」，下周一開播。副主席兼執行董事曾安業：成立免費24小時資訊台對有線屬重要里程。無成交，報0.036元。
賀一誠：不允透露未來10年博企投資1000億，博企三年虧損不致倒閉。賀一誠：監督博企增非博彩元素，爭取非博彩業佔GDP約六成比重。濠賭股變動不大，新濠國際發展（0200）無成交，報6元；美高梅中國（2282）開市報5.16元，無升跌；澳博（0880）開市報3.62元，升0.56%；永利澳門（1128）開市報4.98元，升1.01%；銀河娛樂（0027）開市報46.7元，升0.65%；金沙中國（1928）開市報19.86元，跌0.1%。
騰訊音樂（1698）第三季純利按年增逾四成，達10.6億人幣。無成交，報17.48元。
南方航空（1055）上10月客運力按年跌近5成。開市報4.53元，升1.57%。
金山軟件（3888）第三季轉蝕60億元人幣，金山雲持股撥備65億。開市報25.75元，跌1.9%。
匯豐（0005）新加坡新總部開業，祈耀年：有志在當地大力發展業務。開市報44元，跌1.57%。
和黃醫藥（0013）：作戰略轉變冀加快盈利，通過合作在中國境外商業化。開市報18.88元，升0.43%。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見20.55元，開市報20.55元，升14.93%。
異動股
上升異動股，包括，正商實業（0185）開市報2.53元，升15%；名創優品（9896）創上市新高，見20.55元，開市報20.55元，升14.93%；上坤（6900）開市報0.118元，升14.56%；大發地產（6111）開市報0.148元，升11.28%；雲音樂（9899）開市報69.5元，升10.93%；永旺（0984）開市報1.07元，升10.31%；萬國數據（9698）開市報15.8元，升8.52%；嗶哩嗶哩（9626）開市報126元，升7.6%；金輝控股（9993）開市報4.02元，升7.2%。
下跌異動股，包括，雅居樂（3383）開市報2.9元，跌11.04%；小鵬（9868）開市報35.85元，跌5.41%；瑞聲（2018）開市報17.92元，跌4.98%；碧桂園服務（6098）開市報18.76元，跌4.96%；協鑫新能源（0451）開市報1.2元，跌4%；榮萬家（2146）開市報2.21元，跌3.49%。
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