胡潤研究院今日發布《2022胡潤慈善榜》，電商京東CEO劉強東以149億元人民幣 （下同）捐贈額首次成為中國首善，主要是向第三方基金會捐贈了京東6200多萬股股票，用於教育和環保事業為主;美團（3690）創辦人王興以147億元捐贈額位列第二；小米（1810）創辦人雷軍以145億元捐贈額位列第三，主要是向小米基金會和雷軍基金會分別捐贈了3.08億股股票作公益用途，以支持人才培養和科研創新為主。
據悉，前十位上榜慈善家均位列今年胡潤百富榜，捐贈額佔他們總財富的3%。
胡潤表示，今年的上榜門檻為1億元人民幣。中國「億級慈善家」今年達到49人，其中4人都做了上百億的捐贈，為歷年來人數最多的一次。前十名中有7位主要通過捐贈股份的形式進行慈善捐贈。
可留意的是，恒大（3333）許家印18年來第一次沒有上胡潤慈善榜。在今年胡潤百富榜上，許家印財富比去年減少60%至300億元。
其他報道
內地10月樓價跌0.37% 7年最大跌幅 連續第14個月下降
恒指低開173點 科指跌0.8% 雅居樂跌11% 交運燃氣上市升7%
港股ADR跌103點 夜期低水83點 騰訊業績 交運燃氣上市
波蘭外交部：一枚俄製導彈落在波蘭 造成兩死 拉脫維亞支持按北約條款磋商