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胡潤慈善榜出爐 京東劉強東首成中國首善 許家印身家大跌 18年來首次無上榜

胡潤研究院今日發布《2022胡潤慈善榜》，電商京東CEO劉強東以149億元人民幣 （下同）捐贈額首次成為中國首善，主要是向第三方基金會捐贈了京東6200多萬股股票，用於教育和環保事業為主;美團（3690）創辦人王興以147億元捐贈額位列第二；小米（1810）創辦人雷軍以145億元捐贈額位列第三，主要是向小米基金會和雷軍基金會分別捐贈了3.08億股股票作公益用途，以支持人才培養和科研創新為主。