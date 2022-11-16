據悉，前十位上榜慈善家均位列今年胡潤百富榜，捐贈額佔他們總財富的3%。

胡潤表示，今年的上榜門檻為1億元人民幣。中國「億級慈善家」今年達到49人，其中4人都做了上百億的捐贈，為歷年來人數最多的一次。前十名中有7位主要通過捐贈股份的形式進行慈善捐贈。

可留意的是，恒大（3333）許家印18年來第一次沒有上胡潤慈善榜。在今年胡潤百富榜上，許家印財富比去年減少60%至300億元。

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