港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升22.26點子至3.29714%，是2008年10月27日後最高，當日報3.49786%。對上一次連升3日是10月14日，當日拆息報2.51613%。
港元現報7.8232元貶值39點子，曾貶值最多59點子，報7.8252元，亦曾升值最多15點子，報7.8178元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升59.71點子至3.44857%；1星期HIBOR升45.29點子至3.32476%；2星期HIBOR升44.09點子至3.34441%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.41點子至5.05375%；6個月期HIBOR升0.1點子至5.26643%；12個月期HIBOR升1.9點子至5.54238%。
美元指數現報106.457升值0.053點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報3.88657%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5894%，連續3日收窄，利差是2022年10月26日後最高，當日差距為-0.5517%
對上一次連續3日收窄，是2022年10月18日，當日利差報-0.856%。
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