《華爾街日報》引述知情人士報道，雖然虛擬貨幣交易所FTX上周申請破產，但該加密貨幣交易所的創始人仍然認為，他可以籌集到足夠的資金來補償用戶。
知情人士指，FTX聯合創始人「薯條哥」Sam Bankman-Fried與幾位剩餘員工在上周末四處打電話，尋求投資者承諾注資，以填補高達80億美元(折合約624億港元)的資金缺口，希望藉此償還FTX的客戶。惟到目前為止，填補這一缺口的努力並不成功。
FTX上周五申請破產保護，Sam Bankman-Fried辭去該公司行政總裁的職務。他仍然是該公司的最大股東。他在FTX申請破產前幾天還發推文向用戶保證公司「沒事」，這些帖文現在已被刪除。
另外，《彭博》引述三位知情人士透露，美國和巴哈馬當局一直在討論將Sam Bankman-Fried送到美國接受調查的可能性。
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