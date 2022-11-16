moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

外圍回穩 A股港股近低位收 恒指半日跌209點 北水流入增9.2倍

港股隨隔晚美股低開，內房雅居樂（3383）加入配股集資，加上上月內地樓價創7年最大跌幅，內房股普遍向下。拜登稱落在波蘭的飛彈看似乎並非從俄羅斯發射美期跌幅收窄，日股倒升、韓股跌幅收窄，但A股港股半日則以近低位收市。

恒指今早低開173點，高位升70點，低位跌245點，半日高低波幅316點。

恒指半日跌209點或1.14%，報18133點，大市成交金額1004億元；國指跌96點或1.54%，報6172點。恒生科技指數收報3744點，跌1.82%。

藍籌股成交金額461.6億元，佔大市成交45.97%；科指成份股成交金額324.17億元，佔大市成交32.28%；國指成份股成交金額419.46億元，佔大市成交41.77%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、招商銀行（3968）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，47隻下跌，0隻無升跌。百威（1876）升3.58%，收報21.7元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌17.5%，收報2.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報15.58元，升7.01%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報17元，跌9.86%。

恒指續高於50天線(17183.49點)，受制於100天線(18826.5點)。科指續高於50天線(3452.01點)，受制於100天線(3950.79點)。

北水南下合計淨流入26.07億元，較上日增加922.38%，淨流入金額是11月10日40.31億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入28.62億元。南水北上合計淨流出3.52億元人民幣，終止連續3日流入

復星旅遊文化（1992）擬售Thomas Cook，曾升7.4%。收報8.77元，升2.45%。

歌禮製藥（1672）：猴痘藥臨床試驗申請獲得美國FDA批准。收報3.4元，升3.03%。

雅居樂（3383）折讓17.8%配股 籌7.83億元。收報2.57元，跌21.17%。雅居樂曾跌最多21.47%，是2014年10月13日後最大跌幅，當日跌幅為30.82%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港興業（0480）收報2.29元，無升跌。東方表行集團（0398）收報3.84元，跌1.29%。騰訊（0700）收報283.4元，跌1.6%。

交運燃氣（1407）上市，定價1.42元。收報1.31元，跌7.75%。

比亞迪（1211）終止分拆半導體子公司到深交所創業板上市。收報191.9元，跌1.84%。

東航（0670）10月客運力跌56%，月內引入3架A320系列飛機。收報2.89元，無升跌。

國航（0753）10月客運力跌54%，月內引入1架A350飛機。收報6.11元，升0.16%。

京信通信（2342）擬新交所第二上市，冀擴闊未來集資渠道。收報1.36元，升4.62%。

鑫苑物業（1895）4億定期遭挪用為母企抵押貸款。股份今早停牌。

有線寬頻（1097）推78台「HOY資訊台」，下周一開播。副主席兼執行董事曾安業：成立免費24小時資訊台對有線屬重要里程。收報0.038元，升5.56%。

賀一誠：不允透露未來10年博企投資1000億，博企三年虧損不致倒閉。賀一誠：監督博企增非博彩元素，爭取非博彩業佔GDP約六成比重。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.89元，跌1.83%；美高梅中國（2282）收報5.08元，跌1.55%；澳博（0880）收報3.58元，跌0.56%；永利澳門（1128）收報4.88元，跌1.01%；銀河娛樂（0027）收報46.95元，升1.19%；金沙中國（1928）收報19.68元，跌1.01%。

騰訊音樂（1698）第三季純利按年增逾四成，達10.6億人幣。創上市新高，見23.3元，收報22.5元，升28.72%。

南方航空（1055）上10月客運力按年跌近5成。收報4.46元，無升跌。

金山軟件（3888）第三季轉蝕60億元人幣，金山雲持股撥備65億。收報26.4元，升0.57%。

匯豐（0005）新加坡新總部開業，祈耀年：有志在當地大力發展業務。收報44.15元，跌1.23%。

和黃醫藥（0013）：作戰略轉變冀加快盈利，通過合作在中國境外商業化。收報19.28元，升2.55%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見23.35元，收報22元，升23.04%；洪九果品（6689）創上市新高，見55.55元，收報55.45元，升2.69%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.3元，收報22.5元，升28.72%；飛天雲動（6610）創上市新高，見3.25元，收報3.1元，升11.11%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.89元，收報6.67元，升5.87%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.57元，收報0.57元，升3.64%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括多想雲（6696）低見1.49元，收報1.54元，跌6.1%。

2隻股份創52周低，包括寰宇娛樂（1046）低見0.35元，收報0.35元，跌5.41%；信和酒店（1221）低見1.7元，收報1.7元，跌0.58%。

異動股

上升異動股，包括，寶力科技（0164）收報0.109元，升55.71%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.3元，收報22.5元，升28.72%；名創優品（9896）創上市新高，見23.35元，收報22元，升23.04%；知乎（2390）收報19.8元，升20.73%；酷派（2369）收報0.083元，升20.29%；盛諾集團（1418）收報0.083元，升15.28%；遊萊互動（2022）收報0.058元，升13.73%；睿見教育（6068）收報0.16元，升13.48%；WAC（8619）收報0.053元，升12.77%；弘陽地產（1996）收報0.64元，升12.28%。

下跌異動股，包括，先施公司（0244）收報0.25元，跌24.24%；雅居樂（3383）收報2.57元，跌21.17%；德信中國（2019）收報1.01元，跌17.89%；碧桂園（2007）收報2.64元，跌17.5%；正商實業（0185）收報1.83元，跌16.82%；時代中國（1233）收報1.13元，跌16.3%；旭輝（0884）收報1.21元，跌15.97%；建業地產（0832）收報0.32元，跌15.79%；龍光地產（3380）收報0.89元，跌15.24%；綠地香港（0337）收報0.62元，跌15.07%。

 

其他報道

滬深三大指數半日以近半日低位收市 滬指跌0.22%

傳FTX破產後 「薯條哥」四處致電試圖籌資

港元拆息全線向上 1個月HIBOR逼近3.3% 創14年高

發改委：促進第四季經濟恢復還需努力 全年增速有望加快

易綱：與耶倫深入坦誠談話 非常有建設性

拜登稱飛彈不太可能是從俄羅斯發射 美期跌幅收窄

FBI：對允許TikTok在美國營運潛在協議「極其關切」

復星旅遊文化擬售Thomas Cook 曾升7.4%

蘋果削減對亞洲依賴 準備在美國本土採購晶片 

內地10月樓價跌0.37% 7年最大跌幅 連續第14個月下降

美國Meta等科企相繼縮減辦公室規模

特朗普正式參加2024年美國總統大選

滬指近平開 人行淨投放630億人幣

恒指低開173點 科指跌0.8% 雅居樂跌11% 交運燃氣上市升7%

SpaceX擬集資 估值或升至逾1500億美元

港股ADR跌103點 夜期低水83點 騰訊業績 交運燃氣上市