港股隨隔晚美股低開，內房雅居樂（3383）加入配股集資，加上上月內地樓價創7年最大跌幅，內房股普遍向下。拜登稱落在波蘭的飛彈看似乎並非從俄羅斯發射美期跌幅收窄，日股倒升、韓股跌幅收窄，但A股港股半日則以近低位收市。
恒指今早低開173點，高位升70點，低位跌245點，半日高低波幅316點。
恒指半日跌209點或1.14%，報18133點，大市成交金額1004億元；國指跌96點或1.54%，報6172點。恒生科技指數收報3744點，跌1.82%。
藍籌股成交金額461.6億元，佔大市成交45.97%；科指成份股成交金額324.17億元，佔大市成交32.28%；國指成份股成交金額419.46億元，佔大市成交41.77%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、招商銀行（3968）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。
藍籌26隻升，47隻下跌，0隻無升跌。百威（1876）升3.58%，收報21.7元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌17.5%，收報2.64元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報15.58元，升7.01%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報17元，跌9.86%。
恒指續高於50天線(17183.49點)，受制於100天線(18826.5點)。科指續高於50天線(3452.01點)，受制於100天線(3950.79點)。
北水南下合計淨流入26.07億元，較上日增加922.38%，淨流入金額是11月10日40.31億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入28.62億元。南水北上合計淨流出3.52億元人民幣，終止連續3日流入
復星旅遊文化（1992）擬售Thomas Cook，曾升7.4%。收報8.77元，升2.45%。
歌禮製藥（1672）：猴痘藥臨床試驗申請獲得美國FDA批准。收報3.4元，升3.03%。
雅居樂（3383）折讓17.8%配股 籌7.83億元。收報2.57元，跌21.17%。雅居樂曾跌最多21.47%，是2014年10月13日後最大跌幅，當日跌幅為30.82%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港興業（0480）收報2.29元，無升跌。東方表行集團（0398）收報3.84元，跌1.29%。騰訊（0700）收報283.4元，跌1.6%。
交運燃氣（1407）上市，定價1.42元。收報1.31元，跌7.75%。
比亞迪（1211）終止分拆半導體子公司到深交所創業板上市。收報191.9元，跌1.84%。
東航（0670）10月客運力跌56%，月內引入3架A320系列飛機。收報2.89元，無升跌。
國航（0753）10月客運力跌54%，月內引入1架A350飛機。收報6.11元，升0.16%。
京信通信（2342）擬新交所第二上市，冀擴闊未來集資渠道。收報1.36元，升4.62%。
鑫苑物業（1895）4億定期遭挪用為母企抵押貸款。股份今早停牌。
有線寬頻（1097）推78台「HOY資訊台」，下周一開播。副主席兼執行董事曾安業：成立免費24小時資訊台對有線屬重要里程。收報0.038元，升5.56%。
賀一誠：不允透露未來10年博企投資1000億，博企三年虧損不致倒閉。賀一誠：監督博企增非博彩元素，爭取非博彩業佔GDP約六成比重。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.89元，跌1.83%；美高梅中國（2282）收報5.08元，跌1.55%；澳博（0880）收報3.58元，跌0.56%；永利澳門（1128）收報4.88元，跌1.01%；銀河娛樂（0027）收報46.95元，升1.19%；金沙中國（1928）收報19.68元，跌1.01%。
騰訊音樂（1698）第三季純利按年增逾四成，達10.6億人幣。創上市新高，見23.3元，收報22.5元，升28.72%。
南方航空（1055）上10月客運力按年跌近5成。收報4.46元，無升跌。
金山軟件（3888）第三季轉蝕60億元人幣，金山雲持股撥備65億。收報26.4元，升0.57%。
匯豐（0005）新加坡新總部開業，祈耀年：有志在當地大力發展業務。收報44.15元，跌1.23%。
和黃醫藥（0013）：作戰略轉變冀加快盈利，通過合作在中國境外商業化。收報19.28元，升2.55%。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見23.35元，收報22元，升23.04%；洪九果品（6689）創上市新高，見55.55元，收報55.45元，升2.69%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.3元，收報22.5元，升28.72%；飛天雲動（6610）創上市新高，見3.25元，收報3.1元，升11.11%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.89元，收報6.67元，升5.87%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.57元，收報0.57元，升3.64%。
1隻股份創上市新低，包括多想雲（6696）低見1.49元，收報1.54元，跌6.1%。
2隻股份創52周低，包括寰宇娛樂（1046）低見0.35元，收報0.35元，跌5.41%；信和酒店（1221）低見1.7元，收報1.7元，跌0.58%。
異動股
上升異動股，包括，寶力科技（0164）收報0.109元，升55.71%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.3元，收報22.5元，升28.72%；名創優品（9896）創上市新高，見23.35元，收報22元，升23.04%；知乎（2390）收報19.8元，升20.73%；酷派（2369）收報0.083元，升20.29%；盛諾集團（1418）收報0.083元，升15.28%；遊萊互動（2022）收報0.058元，升13.73%；睿見教育（6068）收報0.16元，升13.48%；WAC（8619）收報0.053元，升12.77%；弘陽地產（1996）收報0.64元，升12.28%。
下跌異動股，包括，先施公司（0244）收報0.25元，跌24.24%；雅居樂（3383）收報2.57元，跌21.17%；德信中國（2019）收報1.01元，跌17.89%；碧桂園（2007）收報2.64元，跌17.5%；正商實業（0185）收報1.83元，跌16.82%；時代中國（1233）收報1.13元，跌16.3%；旭輝（0884）收報1.21元，跌15.97%；建業地產（0832）收報0.32元，跌15.79%；龍光地產（3380）收報0.89元，跌15.24%；綠地香港（0337）收報0.62元，跌15.07%。
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