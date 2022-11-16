一田百貨行政總裁黃思麗表示，今年首10個月整體銷情按年升3.5%跑贏大市，料今次購物日營業額將按年錄得8至10%升幅，當中行李箱、外遊用品、啤酒小食、急凍海鮮及肉類將有較大增長。

她指出，今年中秋節表現不算活躍，相信是商務送禮未完全復蘇，10月整體銷情錄得輕微跌幅，但主要受推廣活動日子所影響。展望第四季，更多商業活動及外出消費，因為對生意前景相對樂觀一點，整體仍維持全年營業額按年升3至4%的預測。黃思麗又稱，雖然不少港人已準備外遊，加上供樓成本上升，不過大部分港人有儲蓄，只要消費氣氛好及抵買就會購物，相信只是短期影響，一田的行李箱銷量自5月已有所增加，相信當時消費者已預計快將通關所致。

黃田麗表示，明年將再開設數間分店，透露是「超市+」模式運作，即是以超市為基礎，再加上家品、百貨等，另預料將有1至2間分店進行翻新。

至於日圓匯兌價維持低水平，黃思麗指，一田大部分成本仍是港元結算，因此日圓匯價只有少部份影響。早前物流成本亦大幅上漲，現時升幅有所放緩但仍然按年有所增長。

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