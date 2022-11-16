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香港快運推限時優惠  香港飛沖繩或新加坡單程票128元起

香港快運推48小時限時搶購優惠， 「香港飛沖繩或新加坡」、「沖繩或新加坡飛香港」單程票價為128元起，不包括燃油附加費、稅項及其他收費

限時搶購由即日起至周五（18日）。出發期限為今年12月1日至明年3月25日，其票價只適用於沖繩、新加坡的航班。

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