恒指今早低開173點，高位升70點，午後低位曾擴大至跌311點，全日高低波幅382點。

恒指收市跌86點或0.47%，報18256點，大市成交金額1732億元，較上日減少15.5%；國指跌43點或0.7%，報6225點。恒生科技指數收報3805點，跌0.23%。

藍籌股成交金額842.96億元，佔大市成交48.66%；科指成份股成交金額553.38億元，佔大市成交31.95%；國指成份股成交金額751.6億元，佔大市成交43.39%。

匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，40隻下跌，0隻無升跌。百威（1876）升4.53%，收報21.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌15.31%，收報2.71元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.02元，升12.85%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報17.02元，跌9.76%。

恒指續高於50天線(17185.95點)，受制於100天線(18827.73點)。科指續高於50天線(3453.23點)，受制於100天線(3951.4點)。

北水南下合計淨流入43.93億元，較上日增加1622.7%，淨流入金額是11月7日48.98億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入46.49億元，對上一次連續2日淨流入是9月28日。南水北上合計淨流入9.98億元人民幣，較上日減少87.76%，連續第4日流入，累計流入404.21億元。

午後消息股表現

騰訊音樂（1698）據報已叫停「TME數字藏品」業務。創上市新高，見23.3元，收報22.55元，升29%。

在華銷量欠佳，平治在內地劈價促銷。汽車股向下，吉利（0175）收報10.88元，跌4.73%；比亞迪（1211）收報192元，跌1.79%；華晨中國（1114）收報4.19元，跌4.77%；廣汽集團（2238）收報5.35元，跌3.95%；東風集團股份（0489）收報4.14元，跌3.27%；長城汽車（2333）收報10.06元，跌3.08%；北京汽車（1958）收報1.98元，跌3.88%；慶鈴汽車股份（1122）收報0.97元，升1.04%；小鵬（9868）收報35.15元，跌7.26%；五菱（0305）收報0.83元，無升跌；理想汽車（2015）收報73元，跌3.82%；蔚來集團（9866）收報88.85元，跌5.93%；零跑（9863）收報20元，跌2.91%。

中興（0763）：子公司中興微電子目前有部分自研晶片對外銷售。收報15.8元，跌2.47%。

今早及隔晚消息股表現

歌禮製藥（1672）：猴痘藥臨床試驗申請獲得美國FDA批准。收報3.42元，升3.64%。

雅居樂（3383）折讓17.8%配股 籌7.83億元。收報2.5元，跌23.31%。雅居樂曾跌最多24.54%，是2014年10月13日後最大跌幅，當日跌幅為30.82%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港興業（0480）收報2.3元，升0.44%。東方表行集團（0398）收報3.85元，跌1.03%。騰訊（0700）收報294.4元，升2.22%。

交運燃氣（1407）上市，定價1.42元。收報1.42元，無升跌。

比亞迪（1211）終止分拆半導體子公司到深交所創業板上市。收報192元，跌1.79%。

東航（0670）10月客運力跌56%，月內引入3架A320系列飛機。收報2.88元，跌0.35%。

國航（0753）10月客運力跌54%，月內引入1架A350飛機。收報6.06元，跌0.66%。

京信通信（2342）擬新交所第二上市，冀擴闊未來集資渠道。收報1.36元，升4.62%。

鑫苑物業（1895）4億定期遭挪用為母企抵押貸款。股份今早停牌。

有線寬頻（1097）推78台「HOY資訊台」，下周一開播。副主席兼執行董事曾安業：成立免費24小時資訊台對有線屬重要里程。收報0.04元，升11.11%。

賀一誠：不允透露未來10年博企投資1000億，博企三年虧損不致倒閉。賀一誠：監督博企增非博彩元素，爭取非博彩業佔GDP約六成比重。

騰訊音樂（1698）第三季純利按年增逾四成，達10.6億人幣。創上市新高，見23.3元，收報22.55元，升29%。

南方航空（1055）上10月客運力按年跌近5成。收報4.43元，跌0.67%。

金山軟件（3888）第三季轉蝕60億元人幣，金山雲持股撥備65億。收報26.4元，升0.57%。

匯豐（0005）新加坡新總部開業，祈耀年：有志在當地大力發展業務。收報44.35元，跌0.78%。

和黃醫藥（0013）：作戰略轉變冀加快盈利，通過合作在中國境外商業化。收報18.7元，跌0.53%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見23.35元，收報21.5元，升20.25%；洪九果品（6689）創上市新高，見55.55元，收報54元，無升跌；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.3元，收報22.55元，升29%；飛天雲動（6610）創上市新高，見3.3元，收報3.27元，升17.2%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.89元，收報6.57元，升4.29%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.57元，收報0.55元，無升跌。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括凱知樂（2122）低見0.07元，收報0.071元，跌17.44%；國際娛樂（1009）低見0.11元，收報0.15元，無升跌；潤邁德醫療（2297）低見2元，收報2元，跌4.76%；多想雲（6696）低見1.49元，收報1.65元，升0.61%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，Hypebeast（0150）低見0.46元，收報0.46元，跌3.16%；麗展（0488）低見1.78元，收報1.82元，跌5.21%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；康健（3886）低見0.29元，收報0.3元，跌1.64%；樂聲電子（0213）低見0.95元，收報0.95元，跌1.04%；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；寰宇娛樂（1046）低見0.35元，收報0.35元，跌5.41%；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.1元，收報0.116元，升3.57%；信和酒店（1221）低見1.7元，收報1.7元，跌0.58%；蠟筆小新食品（1262）低見0.26元，收報0.305元，升8.93%。

異動股

上升異動股，包括，寶力科技（0164）收報0.103元，升47.14%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.3元，收報22.55元，升29%；祖龍娛樂（9990）收報4.18元，升27.44%；億達中國（3639）收報0.151元，升24.79%；知乎（2390）收報20.2元，升23.17%；名創優品（9896）創上市新高，見23.35元，收報21.5元，升20.25%；星島（1105）收報0.42元，升20%；睿見教育（6068）收報0.167元，升18.44%；心動公司（2400）收報23.8元，升17.24%；飛天雲動（6610）創上市新高，見3.3元，收報3.27元，升17.2%；佳民（8519）收報0.029元，升16%。

下跌異動股，包括，先施公司（0244）收報0.25元，跌24.24%；雅居樂（3383）收報2.5元，跌23.31%；德信中國（2019）收報1元，跌18.7%；凱知樂（2122）創上市新低，見0.07元，收報0.071元，跌17.44%；正商實業（0185）收報1.82元，跌17.27%；eprint（1884）收報0.29元，跌17.14%；時代中國（1233）收報1.12元，跌17.04%；碧桂園（2007）收報2.71元，跌15.31%；龍光地產（3380）收報0.89元，跌15.24%；時代鄰里（9928）收報0.73元，跌14.12%。

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