阿聯酋航空集團主席兼行政總裁謝赫·艾哈邁德·本·賽義德·阿勒馬克圖姆表示，隨著更多國家進一步放寬或撤銷旅遊限制，有助各部門的業務加快復甦，未來數月，將繼續致力將業務恢復至疫情前水平，並因應目前及未來的需要招募人才。

期內平均載客量由47.9%恢復至78.5%，共運載達2000萬人次的乘客，按年升2.28倍。期內，阿聯酋航空接受2架全新波音777貨機，並淘汰1架較舊的貨機，響應降低碳排。

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