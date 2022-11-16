環球航空業復蘇，業績表現急彈。阿聯酋航空集團公布截至9月底的中期業績，總收入563億迪拉姆（約1199億港元），按年升1.28倍。純利42億迪拉姆（約89.47億港元），按年轉虧為盈。單計阿聯酋航空收入501億迪拉姆，按年升1.31倍，轉虧為盈，去年同期虧損58億迪拉姆。截至9月底的中期EBITDA為153億迪拉姆，按年升1.7倍。阿聯酋航空表示，隨着各國逐步放寬及撤銷旅遊限制，市場對航空運輸的需求出現反彈。
阿聯酋航空集團主席兼行政總裁謝赫·艾哈邁德·本·賽義德·阿勒馬克圖姆表示，隨著更多國家進一步放寬或撤銷旅遊限制，有助各部門的業務加快復甦，未來數月，將繼續致力將業務恢復至疫情前水平，並因應目前及未來的需要招募人才。
期內平均載客量由47.9%恢復至78.5%，共運載達2000萬人次的乘客，按年升2.28倍。期內，阿聯酋航空接受2架全新波音777貨機，並淘汰1架較舊的貨機，響應降低碳排。
其他報道
歐盟下月禁俄油 中國大型油企據報向中央求助 以便繼續在俄購買石油
報告：中國企業首三季海外併購創新低 於歐洲併購單季不足10億美元
【有片：埋身擊】黃金兌美元短期或輕微回吐 後市仍有望進一步向上
外圍回穩 A股港股近低位收 恒指半日跌209點 北水流入增9.2倍