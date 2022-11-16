大市全日沽空金額261.71億元，較上日減少0.16%，沽空比率15.1%，上日為15.22%。沽空金額最多股份為，騰訊控股（0700）30.02億元，較上日增加8%。十大沽空金額股份主要為「ATM」、三大指數ETF，以及日前宣布配股的碧桂園（2007）。藍籌當中，沽空比率最高的是中升（0881）沽空比率43.97%。科指股沽空比率最高的是小米（1810）沽空比率33.6%。詳情請看下表。
|十大沽空金額股
|沽空金額
|變幅
|騰訊控股（0700）
|30.02億元
|8%
|恒生中國企業（2828）
|18.77億元
|6%
|阿里巴巴－ＳＷ（9988）
|17.42億元
|-49%
|盈富基金（2800）
|16.88億元
|-27%
|南方恒生科技（3033）
|10.18億元
|32%
|美團－Ｗ（3690）
|7.71億元
|-24%
|碧桂園（2007）
|7.14億元
|-41%
|友邦保險（1299）
|7.13億元
|44%
|中國平安（2318）
|6.68億元
|-26%
|創科實業（0669）
|4.43億元
|384%
|藍籌股
|沽空比率
|中升（0881）
|43.97%
|新世界發展（0017）
|41.56%
|信義玻璃（0868）
|40.91%
|百威（1876）
|38.44%
|創科實業（0669）
|35.54%
|宏橋（1378）
|34.08%
|小米（1810）
|33.60%
|友邦（1299）
|33.35%
|東方海外（0316）
|30.11%
|招商銀行（3968）
|26.59%
|科指股
|沽空比率
|小米（1810）
|33.60%
|理想（2015）
|32.65%
|小鵬（9868）
|28.58%
|眾安在綫（6060）
|27.55%
|瑞聲（2018）
|26.63%
|京東（9618）
|26.51%
|金山軟件（3888）
|23.42%
|京東健康（6618）
|19.24%
|平安好醫生（1833）
|18.33%
|金蝶（0268）
|13.20%
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