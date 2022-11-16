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全日沽空跌0.16% 沽空比率微降至15.1% 「ATM」、三大指數ETF、碧桂園入十大

大市全日沽空金額261.71億元，較上日減少0.16%，沽空比率15.1%，上日為15.22%。沽空金額最多股份為，騰訊控股（0700）30.02億元，較上日增加8%。十大沽空金額股份主要為「ATM」、三大指數ETF，以及日前宣布配股的碧桂園（2007）。藍籌當中，沽空比率最高的是中升（0881）沽空比率43.97%。科指股沽空比率最高的是小米（1810）沽空比率33.6%。詳情請看下表。

十大沽空金額股 沽空金額 變幅
騰訊控股（0700） 30.02億元 8%
恒生中國企業（2828） 18.77億元 6%
阿里巴巴－ＳＷ（9988） 17.42億元 -49%
盈富基金（2800） 16.88億元 -27%
南方恒生科技（3033） 10.18億元 32%
美團－Ｗ（3690） 7.71億元 -24%
碧桂園（2007） 7.14億元 -41%
友邦保險（1299） 7.13億元 44%
中國平安（2318） 6.68億元 -26%
創科實業（0669） 4.43億元 384%

藍籌股 沽空比率
中升（0881） 43.97%
新世界發展（0017） 41.56%
信義玻璃（0868） 40.91%
百威（1876） 38.44%
創科實業（0669） 35.54%
宏橋（1378） 34.08%
小米（1810） 33.60%
友邦（1299） 33.35%
東方海外（0316） 30.11%
招商銀行（3968） 26.59%

科指股 沽空比率
小米（1810） 33.60%
理想（2015） 32.65%
小鵬（9868） 28.58%
眾安在綫（6060） 27.55%
瑞聲（2018） 26.63%
京東（9618） 26.51%
金山軟件（3888） 23.42%
京東健康（6618） 19.24%
平安好醫生（1833） 18.33%
金蝶（0268） 13.20%

 

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