截至今年9月底止9個月，騰訊收入錄得4095.98億元，按年跌2%。股東應佔盈利錄得819.75億元，按年下跌37%。non-IFRS股東應佔盈利錄得859.38億元，按年下跌13%。

騰訊指出，集團於第3季積極適應新的行業範式而進行的調整初見成效，在視頻號中推出信息流廣告，在國際遊戲發行上取得突破，並通過降本增效措施，重新聚焦核心業務，有效控制成本增長。因此，集團的non-IFRS盈利經歷4個季度的下滑後，於第3季重新實現按年增長。

內地去年起嚴控未成年人打機時間，騰訊指出，於2022年7月，未成年人遊戲時長按年下跌92%，未成年人佔其本土市場遊戲時長0.7%。集團坦言，雖然行業受到保護措施影響，旗下成年用戶基礎與用戶參與度表現強韌。2022年9月，騰訊的個人電腦遊戲及手遊成年用戶日活躍賬戶總數實現按年雙位數增長；個人電腦遊戲及手遊成年用戶總使用時長實現按年單位數增長。

收入按業務劃分，增值服務繼續是騰訊最主要的收入來源，按年跌3.3%至727.27億元，佔總收入52%，按年微跌1個百分點。騰訊指出，在持續進行的後疫情時代行業正常化期間，國際市場遊戲收入增長3%至117億元。由於行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少，本土市場遊戲收入下降7%至312億元。

就單個遊戲而言，受自2021年9月起生效的未成年人保護措施影響，《王者榮耀》及《和平精英》的收入減少，而《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《英雄聯盟電競經理》等最近推出的遊戲收入增加。

此外，受益於線上及線下商業支付活動的恢復，金融科技及企業服務收入錄得448.44億元，按年增加3.5%，佔總收入32%，按年上升2個百分點。網絡廣告業務則受惠於遊戲、電子商務及快速消費品行業的需求改善，及源自2021年的若干行業特有不利因素的逐漸消退，網絡廣告收入按年跌4.7%至214.43億元，佔集團總收入15%。

近年科企屢傳裁員，截至9月30日止，騰訊員工總數108,836名，較第2季的110,705名減少1869名，僱員人數連續兩季下跌，不過跌幅則較第2季減少5498名有所收窄。集團季內總酬金成本為273.9億元，較上季275.5億元微跌1.6億元或0.6%。

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