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舜宇起訴瑞聲光學子公司侵權 瑞聲今日股價急跌一成

手機設備股舜宇光學（2382）宣布，旗下子公司浙江舜宇光學決定，起訴瑞聲科技（2018）旗下正申請分拆上市的光學子公司涉嫌專利侵權。相關訴訟請求書中，稱瑞聲侵犯其多項塑料手機鏡頭和玻塑混合手機鏡頭的發明專利，或實用新型專利。舜宇又表示，相關專利訴訟案件已由中國浙江省寧波市中級人民法院分別於8月22日及9月8日正式受理。有關消息拖累今日瑞聲股價跌9.8%，收報17.02元。舜宇光學則跌2.5%，收報95.5元。

瑞聲昨日亦發公告回應，稱正在就有關事項尋求法律意見，以目前評估該法律程序事項對本集團整體的日常運營並無任何重大影響。瑞聲又稱，集團擁有超過2700項的光學鏡頭（包括但不限於，塑料、玻璃及混合等）註冊專利，根據中國法律顧問提供的意見，有充分的抗辯理由，將全力抗辯，以保障本公司股東及其潛在投資者的權益。

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