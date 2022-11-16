瑞聲昨日亦發公告回應，稱正在就有關事項尋求法律意見，以目前評估該法律程序事項對本集團整體的日常運營並無任何重大影響。瑞聲又稱，集團擁有超過2700項的光學鏡頭（包括但不限於，塑料、玻璃及混合等）註冊專利，根據中國法律顧問提供的意見，有充分的抗辯理由，將全力抗辯，以保障本公司股東及其潛在投資者的權益。

其他報道

騰訊上季多賺1%至近400億人幣 績前升2.2%

騰訊：每10股實物分派1股美團作為中期股息

全日沽空跌0.16% 沽空比率微降至15.1% 「ATM」、三大指數ETF、碧桂園入十大

芒格讚揚特斯拉：美國汽車業的小奇蹟

商貿展Mega Show今日開幕 攤位只有700個僅達疫前13%

恒指收市跌86點 成交降15% 北水流入大增16倍

歐盟下月禁俄油 中國大型油企據報向中央求助 以便繼續在俄購買石油

英國10月份通脹達11.1% 創41年來新高

騰訊音樂據報已叫停「TME數字藏品」業務

香港快運推限時優惠 香港飛沖繩或新加坡單程票128元起

在華銷量欠佳 平治在內地劈價促銷

滬指以近日中低位收市 創板指收市險守2400點

襲波蘭飛彈非俄發射 美期轉升 道期升0.2%

報告：中國企業首三季海外併購創新低 於歐洲併購單季不足10億美元

一田下周三起舉行購物優惠日 料營業額升最多一成

「股神」拍檔芒格再批加密貨幣是「欺詐」和「錯覺」的組合

耶倫：與易綱就中美經濟前景交換意見 期待與中方接觸

【有片：埋身擊】黃金兌美元短期或輕微回吐 後市仍有望進一步向上

半日沽空金額減0.2% 騰訊績前沽空增40%