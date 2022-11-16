他又說，博彩業員工保障是首位，政府不會作任何退步，亦希望賭牌競投人承諾和做得到，政府會有監管制度，亦相信競投人有社會責任做好相關工作。雖然不少業界擔憂賭牌重新競投後會出現大規模減薪及裁員，但是他謂不會回應有關推論，亦無法評估，只實是求是工作。

他在回應另一議員施家倫提問時則表示，澳門擬在明年加大對內和對外有關投資工作，並且通過非博彩行業落實吸引更多人參與相關綜合性投資。他又稱，現時已有很多內地大型集團公司來澳開展調研，強調投資不是「即刻」，企業亦要詳細調研才能落實項目，澳門會更努力做有關工作。今年首10個月通過投資者一站式服務，澳門收到207個新投資計劃，同一時期跟進133個投資計劃，涉批發、零售、進出口貿易、醫藥健康、餐飲、製造業等行業，據投資者提供資料顯示，初步階段涉投資額約1.68億澳門元，提供就業崗位335個，包括大健康、高新科技等重要行業。

對於議員王世民關注四大產業發展方面，賀一誠稱，澳門資金資本薄弱，希望引進更多私募基金落地，以其資金和經驗推動產業發展，尤其協助產學研轉化。他形容融資是「雞與雞蛋間的關係」，企業若沒有相關經驗難取得銀行借貸，故要通過私募基金組合推行發展。

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