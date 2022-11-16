迅銷（6288）今日在東京舉行「LifeWear=Sustainability」媒體研討會，集團董事暨資深執行董事柳井康治表示，今年旗下產品使用可持續及回收物料比例已上升到5%，至2030財年的目標為提升至50%，現時正朝著目標進發。
柳井康治又指，現時集團使用的聚酯物料當中，再生聚酯纖維比例已上升至約16%，今年秋冬起旗下品牌UNIQLO的長絨搖粒絨外套已全由再生聚酯纖維製成。
此外，集團早前已提出至2030年將於店舖及主要辦公室100%使用可再生能源，柳井康治指出，現時UNIQLO在歐洲、北美洲、越南、印尼和泰國的店舖及辦公室已經100%完成可再生能源的替換。至於供應鏈的進展，佔集團品牌UNIQLO和GU生產總量9成的主要生產合作伙伴正推行多項節能措施，包括減少煤炭使用、採用可再生能源等，正努力推進合作工廠的溫室氣體減排計劃。
其他報道
全日沽空跌0.16% 沽空比率微降至15.1% 「ATM」、三大指數ETF、碧桂園入十大
商貿展Mega Show今日開幕 攤位只有700個僅達疫前13%
歐盟下月禁俄油 中國大型油企據報向中央求助 以便繼續在俄購買石油
報告：中國企業首三季海外併購創新低 於歐洲併購單季不足10億美元