柳井康治又指，現時集團使用的聚酯物料當中，再生聚酯纖維比例已上升至約16%，今年秋冬起旗下品牌UNIQLO的長絨搖粒絨外套已全由再生聚酯纖維製成。

此外，集團早前已提出至2030年將於店舖及主要辦公室100%使用可再生能源，柳井康治指出，現時UNIQLO在歐洲、北美洲、越南、印尼和泰國的店舖及辦公室已經100%完成可再生能源的替換。至於供應鏈的進展，佔集團品牌UNIQLO和GU生產總量9成的主要生產合作伙伴正推行多項節能措施，包括減少煤炭使用、採用可再生能源等，正努力推進合作工廠的溫室氣體減排計劃。

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