文章日期：2022年11月16日 18:33
毛記葵涌（1716）發盈警，預告截至今年9月底止上半財年淨虧損約為480萬元，去年同期純利為200萬元。集團指出，業務轉差主要因為期內未有舉辦表演活動令收入減少所致，去年同期表演活動的溢利為400萬元。
毛記葵涌今日收市報0.47元，跌5.05%。
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