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毛記葵涌發盈警 料中期由盈轉淨虧損480萬

毛記葵涌（1716）發盈警，預告截至今年9月底止上半財年淨虧損約為480萬元，去年同期純利為200萬元。集團指出，業務轉差主要因為期內未有舉辦表演活動令收入減少所致，去年同期表演活動的溢利為400萬元。