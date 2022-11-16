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「鱷王」達利歐對中美摩擦加劇的後果發警告 稱中國疫情不易解決

有「鱷王」之稱的美國最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）表示，光是中美「瀕臨軍事戰爭」的這種看法就會對世界產生不利影響，並使活動陷入癱瘓。

達利歐在領英發表文章指，「戰爭的可能性讓中國領導層更看重自強自立，而非成本效益，美國也是如此，這種現象不利於實際成長。」他指出，中美兩國在貿易、科技、地緣政治影響力和經濟方面已經處於「戰爭」狀態。

他又指，聽說「如果共和黨控制眾議院，有可能會通過支持台灣獨立的法案」，「很有可能」會導致與中國發生某種軍事衝突。他認為，這種可能性無論是否實現，都會產生破壞性後果。

達利歐表示，中美摩擦是給中國新領導班子會帶來「驚濤駭浪」的八大挑戰之一。文章稱，中國領導班子可能會在習近平帶領下思想更加統一，力量更加強大，可能會更支持國有經濟而非自由市場。

達利歐又指，中國的房地產和債務問題已經通過金融系統「滲透到經濟的骨骼中」，如果處理得當，需要兩到三年的時間才能清理乾淨。

達利歐補充，中國老年人的疫苗接種率不夠高、醫療資源不足，新冠疫情也不是個好解決的問題，而政府提倡共同富裕的行動在對市場產生直接和間接的負面影響。

 

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