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毛記持股丨物理治療中心Uuush宣布與毛記結束合作 周六結業

毛記葵涌（1716）早於2018年伙拍物理治療師林達生（Dickson）開設物理治療中心「Uuush」，Uuush今日於facebook宣布將於11月19日（周六）結業，與毛記葵涌的合作亦會劃上句號。

林達生在貼文透露，在Uuush結業後將會計劃離港，周六會在Uuush舉行聚會，到會食品由「大渣哥茶記」提供。毛記同樣持有大渣哥茶記49%股份，不過今年9月雙方懷疑因回購股份作價起分歧，毛記曾發公告稱，正與多間渣哥公司大股東磋商出售其股權，至今未有最新進展。

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翻查資料，毛記是在2019年10月入股Uuush 37%股權，不過Dickson於2020年接受本報訪問時，曾指雙方合作早在Uuush兩年前開業時已開始，例如治療中心的名稱、模仿患者接受治療時叫聲的「Uuush」，以及中心非一般的裝修，就是出自毛記主意。

據毛記年報，截至今年3月底止，Uuush全年收入為188.4萬元，溢利326.9萬元，已收聯營公司股息一共75萬元。

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