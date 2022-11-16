東方表行（0398）公布截至今年9月底止中期業績，收益錄16.74億元，按年倒退10%，股東應佔盈利1.51億元，跌9.2%，每股盈利31.03仙，中期股息每股派7.8仙及特別股東股23.5仙，較去年同期少派9%。
公司解釋，中國內地城市封城政策及限制使業務遭受干預，導致中國內地市場收益減少所致，拖累整體收入下跌。而隨著收益減少，中期毛利跌6.9%至5.37億元，毛利率則上升1.1個百分點至32.1%。香港方面，儘管受到市場情緒不穩所影響，香港業務仍然好過市場，半年收益增加6.1%至5.04億元。
整體存貨水平由今年3月底止的4.84億元下降9月底止的至4.68億元，跌幅為3.3%。
期內租賃相關開支總額升5.3%至8000萬元，佔整體營運開支23.1%。增加主要由於租金率相對較高之零售店續租所致。東方表行表示，為進一步提升營運效率，已實施嚴格成本控制，尤其在租金方面，會定期對所有零售店作恆常內部評估，並關閉租金高昂但表現未如理想之店鋪。
截至9月底，東方表行於大中華地區經營44個零售點，包括香港14家分店及中國內地有29家分店，另外分別於中國內地及香港各自經營1間網上商店。
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