moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

東方表行半年少賺9% 中期息連特別息每股派31.3仙

東方表行（0398）公布截至今年9月底止中期業績，收益錄16.74億元，按年倒退10%，股東應佔盈利1.51億元，跌9.2%，每股盈利31.03仙，中期股息每股派7.8仙及特別股東股23.5仙，較去年同期少派9%。

公司解釋，中國內地城市封城政策及限制使業務遭受干預，導致中國內地市場收益減少所致，拖累整體收入下跌。而隨著收益減少，中期毛利跌6.9%至5.37億元，毛利率則上升1.1個百分點至32.1%。香港方面，儘管受到市場情緒不穩所影響，香港業務仍然好過市場，半年收益增加6.1%至5.04億元。

整體存貨水平由今年3月底止的4.84億元下降9月底止的至4.68億元，跌幅為3.3%。

期內租賃相關開支總額升5.3%至8000萬元，佔整體營運開支23.1%。增加主要由於租金率相對較高之零售店續租所致。東方表行表示，為進一步提升營運效率，已實施嚴格成本控制，尤其在租金方面，會定期對所有零售店作恆常內部評估，並關閉租金高昂但表現未如理想之店鋪。

截至9月底，東方表行於大中華地區經營44個零售點，包括香港14家分店及中國內地有29家分店，另外分別於中國內地及香港各自經營1間網上商店。

東方表行今日收報3.85元，跌1%。

其他報道

阿聯酋航空集團中期轉賺90億元 未來數月致力恢復至疫前水平

毛記持股丨物理治療中心Uuush宣布與毛記結束合作 周六結業

毛記葵涌發盈警 料中期由盈轉淨虧損480萬

迅銷：目標至2030年旗下產品一半將由可持續物料製成

賀一誠：料未來幾天收到批出廣東省旅行團赴澳門

賀一誠：博彩業需與其他產業共同發展 盼博企做好員工保障

美團：劉熾平已辭任非執董 將與騰訊延續現有戰略合作協議

舜宇起訴瑞聲光學子公司侵權 瑞聲今日股價急跌一成

騰訊上季多賺1%至近400億人幣 績前升2.2%

騰訊：每10股實物分派1股美團作為中期股息

全日沽空跌0.16% 沽空比率微降至15.1% 「ATM」、三大指數ETF、碧桂園入十大

芒格讚揚特斯拉：美國汽車業的小奇蹟

商貿展Mega Show今日開幕 攤位只有700個僅達疫前13%

恒指收市跌86點 成交降15% 北水流入大增16倍

歐盟下月禁俄油 中國大型油企據報向中央求助 以便繼續在俄購買石油

英國10月份通脹達11.1% 創41年來新高

騰訊音樂據報已叫停「TME數字藏品」業務

香港快運推限時優惠  香港飛沖繩或新加坡單程票128元起

在華銷量欠佳 平治在內地劈價促銷