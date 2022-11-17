美國10月份零售增長超預期，兩名聯儲局官員的言論，降低緊縮周期接近尾聲的希望，美股向下，標指、納指見近一周最大跌幅，美2年期10年期債息倒掛，曾擴至68.482基點，創紀錄最闊，收報66.928基點。美3個月10年期債息倒掛亦曾擴闊至57.786基點，是2007年3月26日71.965基點後最闊，收報54.166基點，是2007年3月13日後收市計最闊。