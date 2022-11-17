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聯儲局成員不考慮暫停加息 道指跌39點 美債息倒掛創紀錄最闊

美國10月份零售增長超預期，兩名聯儲局官員的言論，降低緊縮周期接近尾聲的希望，美股向下，標指、納指見近一周最大跌幅，美2年期10年期債息倒掛，曾擴至68.482基點，創紀錄最闊，收報66.928基點。美3個月10年期債息倒掛亦曾擴闊至57.786基點，是2007年3月26日71.965基點後最闊，收報54.166基點，是2007年3月13日後收市計最闊。

紐約聯儲行長John Williams表示，聯儲局應該繼續專注於其經濟目標，在加息時避免將金融穩定風險納入考量；舊金山聯邦儲備銀行行長Mary Daly表示，暫停加息目前不在考慮範圍內。

道瓊斯工業平均指數收跌39點，跌幅0.12%，報33553點。標普500指數收跌32點，跌幅0.83%，報3958點。納斯達克綜合指數收跌174點，或1.54%，報11183點。

Salesforce跌4.29%，報155.12美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累45點，而聯合健康升1.69%，報511.52元，貢獻道指56點。

科技股方面，蘋果收市報148.79元，跌0.83%，谷歌母公司Alphabet收市報98.85元，升0.41%，亞馬遜收市報97.12元，跌1.83%，Facebook收市報113.23元，跌3.28%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.99%，報430點。德國DAX指數收跌1.01%，報14234點；法國CAC 40指數跌0.52%，報6607點；英國富時100指數收跌0.25%，報7351點。

 