個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升3.43%，折合報304.51元；阿里巴巴（9988）跌3%，折合報76.44元；美團（3690）跌6.7%，折合報151.43元；匯控（0005）跌0.26%，折合報44.24元；建行（0939）跌1.01%，折合報4.55元。

道期現升0.178%；標期現升0.21%；納期現升0.34%。日股現跌0.22%，韓股休市，澳股現升0.1%。

VIX指數隔晚跌1.75%或0.43點，報24.11點。美2年期10年期債息現倒掛66.849基點。美3個月10年期債息現倒掛56.867基點。

紐油現跌0.32%或0.28美元，報85.31美元；布油現跌1.06%或1美元，報92.86美元；金價現升0%或0.11美元，報1773.98美元；LME 銅期貨隔晚跌0.99%或83美元，報8293.5美元。美國10年期債息現升0.2%或0.0074厘，報3.6973厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、網易（9999）、微博（9898）、李氏大藥廠（0950）、百盛商業（3368）、莎莎國際（0178）、歐化（1711）、中通快遞（2057）等。

創業集團（2221）配新股集資3786萬元。

東方表行（0398）半年少賺9%，中期息連特別息每股派31.3仙。

毛記葵涌（1716）發盈警，料中期由盈轉淨虧損480萬。毛記持股丨物理治療中心Uuush宣布與毛記結束合作，周六結業。

迅銷（6288）：目標至2030年旗下產品一半將由可持續物料製成。

賀一誠：料未來幾天收到批出廣東省旅行團赴澳門。賀一誠：博彩業需與其他產業共同發展，盼博企做好員工保障。

美團（3690）：劉熾平已辭任非執董，將與騰訊延續現有戰略合作協議。

騰訊（0700）經調整盈利4季連跌後終轉正，上季多賺2%至322.54億人幣。騰訊：每10股實物分派1股美團作為中期股息。

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