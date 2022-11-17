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恒指低開184點 騰訊升1.4% 美團跌6.3% 科指10天線升穿50天線

恒指今早低開184點或1.02%，報18071點，大市成交金額30億元；國指今早低開80點或1.3%，報6145點。恒生科技指數開市報3730點，跌1.97%。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。騰訊（0700）、中移動（0941）、長和（0001）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，54隻下跌，12隻無升跌。騰訊（0700）升1.43%，報298.6元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌6.35%，報152元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報15.8元，升8.52%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報17.92元，跌4.98%。

恒指10天線(17137.05點)升近50天線(17163.33點)，指數續高於10天、50天線受制於100天線(18786.16點)。科指10天線(3485.34點)升穿50天線(3446.5點)，指數續高於10天、50天線，受制於100天線(3937.98點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報77元，跌2.28%。網易（9999）開市報111.6元，跌1.93%。微博（9898）開市報119.3元，無升跌。李氏大藥廠（0950）開市報1.44元，升0.7%。百盛商業（3368）無成交，報0.13元。莎莎國際（0178）開市報1.11元，升0.91%。歐化（1711）無成交，報0.162元。中通快遞（2057）開市報175.1元，跌1.3%。

創業集團（2221）配新股集資3786萬元。無成交。

東方表行（0398）半年少賺9%，中期息連特別息每股派31.3仙。開市報3.86元，跌0.77%。

毛記葵涌（1716）發盈警，料中期由盈轉淨虧損480萬。毛記持股丨物理治療中心Uuush宣布與毛記結束合作，周六結業。開市報0.475元，跌4.04%。

迅銷（6288）：目標至2030年旗下產品一半將由可持續物料製成。無成交，報46.05元。

賀一誠：料未來幾天收到批出廣東省旅行團赴澳門。賀一誠：博彩業需與其他產業共同發展，盼博企做好員工保障。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報6.12元，升2%；美高梅中國（2282）開市報5.16元，無升跌；澳博（0880）開市報3.62元，升0.56%；永利澳門（1128）開市報4.98元，升1.01%；銀河娛樂（0027）開市報46.8元，跌0.11%；金沙中國（1928）開市報19.86元，跌0.7%。

美團（3690）：劉熾平已辭任非執董，將與騰訊延續現有戰略合作協議。開市報152元，跌6.35%。

騰訊（0700）經調整盈利4季連跌後終轉正，上季多賺2%至322.54億人幣。騰訊：每10股實物分派1股美團作為中期股息。開市報298.6元，升1.43%。

破頂股表現

破頂股包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見6.89元，開市報6.27元，跌0.48%。

異動股

上升異動股，包括，星島（1105）開市報0.325元，跌7.14%；睿見教育（6068）開市報0.142元，升0.71%；心動公司（2400）開市報20.1元，跌0.99%；三葉草生物（2197）開市報3.99元，升2.31%；飛魚科技（1022）開市報0.31元，無升跌；商湯（0020）開市報1.78元，跌0.56%；兆科眼科（6622）開市報2.13元，無升跌；中遠海能（1138）開市報6.85元，升3.32%；遊萊互動（2022）開市報0.057元，升11.76%；先瑞達醫療（6669）開市報8.17元，升2.77%。

下跌異動股，包括，雅居樂（3383）開市報2.9元，跌11.04%；時代中國（1233）開市報1.38元，升2.22%；龍光地產（3380）開市報1.03元，跌1.9%；時代鄰里（9928）開市報0.85元，無升跌；旭輝永升服務（1995）開市報4.93元，無升跌；旭輝（0884）開市報1.44元，無升跌；世茂服務（0873）開市報2.64元，跌0.38%；京城佳業（2210）開市報3元，跌6.25%；新城發展（1030）開市報3.26元，無升跌；碧桂園服務（6098）開市報18.76元，跌4.96%。

 

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