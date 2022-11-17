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財經花生｜港科創伙日本熊本縣推元宇宙旅遊 

雖然香港同日本都放寬入境，但機票價格持續高企，打工仔又未必咁易請到假。唔緊要！日本熊本縣政府同香港科創公司VEX合作，開發虛擬世界Kumamon Land，推出「元宇宙旅遊」咁話。VEX聯合創辦人及行政總裁馬家榮話，因為熊本熊係香港非常受歡迎，所以就自己主動搵熊本縣政府敲門合作。

據介紹，Kumamon Land分為3期發展，未來將會開放10多個地方，明年1月正式推出。Kumamon Land建構係VEXMETA呢個平台，馬家榮話花咗大概80萬美元（約624萬港元）開發。

近日全球第二大嘅虛擬貨幣交易所FTX爆煲，搞到市場人心惶惶，更拖冧幣市。被問及會唔會擔心受到影響，馬家榮笑言呢條問題畀人問過1000次！由於VEX唔係以賣地、賣資產為主，而係希望元宇宙真正落地，等用戶好好地做到宣傳為目的，所以就算幣市走低，對公司嘅影響唔大，反而係一個好機會。

係Kumamon Land行咗一個圈，啲建築物都幾精緻，成個體驗都幾有趣。不過聽完1個鐘新聞發布會之後，電話嘅溫度直線上升，電量就插水下跌，即刻要拎去叉電。

 

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