英國商務、能源和產業戰略部周三晚間發布最終命令，英國商務大臣Grant Shapps認為，Newport Wafer Fab可能會「重新帶來化合物半導體活動」（指電動汽車等應用中使用的先進晶片），由此產生的技術科技會對國家安全構成風險，以及「以及這些活動可能會破壞英國的實力」。公告稱，這家工廠所處位置對南威爾士相關企業和研究集群的重要性也是一個因素。

安世半導體通過郵件發表聲明稱，公司對這一決定感到「震驚」，不接受所提出的國家安全問題，並將上訴推翻。該公司補充道，英國政府沒有與公司接觸過，也沒有提過補救措施，例如向英國官員提供直接控制和參與權。

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