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1個月HIBOR升穿3.57% 創14年高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升27.37點子至3.57083%，是2008年10月17日後最高，當日報4.19214%。對上一次連升4日是10月17日，當日拆息報2.56619%。

港元現報7.8289元貶值46點子，曾貶值最多55點子，報7.8298元，亦曾升值最多21點子，報7.8222元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升50.02點子至3.94881%；1星期HIBOR升44.18點子至3.76655%；2星期HIBOR升44.07點子至3.78506%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.7點子至5.11071%；6個月期HIBOR升1.24點子至5.27887%；12個月期HIBOR升2.5點子至5.56738%。

美元指數現報106.534升值0.253點或0.24%。

美元1個月期LIBOR報3.90357%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3327%，連續4日收窄，利差是2022年4月08日後最高，當日差距為-0.3294%

對上一次連續4日收窄，是2022年10月19日，當日利差報-0.7686%。

 

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