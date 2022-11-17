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恒指半日跌461點 南水轉流出 網易跌10.9% 美團跌5.6%

隔晚美股向下，美債息倒掛創紀錄，加上騰訊（0700）以美團（3690）代息派發，港股連跌兩日，恒指今早低開184點，短暫收窄至跌131點後，跌幅持續擴大，低位跌544點，高低波幅414點。恒指、國指曾跌最多2.98%及3.46%，見11月3日後最大跌幅，科指曾跌最多5.63%，是10月28日後最大跌幅。另一方面，港元昨曾升值至7.8178元，見年3月18日後最強，今早貶值至7.8298元，1個月HIBOR亦升穿3.57% 創14年高。

恒指半日跌461點或2.53%，報17794點，大市成交金額776億元；國指跌183點或2.95%，報6042點。恒生科技指數收報3622點，跌4.81%。

藍籌股成交金額401.16億元，佔大市成交51.69%；科指成份股成交金額286.66億元，佔大市成交36.94%；國指成份股成交金額360.98億元，佔大市成交46.51%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、蒙牛（2319）、電能實業（0006）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，66隻下跌，2隻無升跌。電能實業（0006）升0.5%，收報40.45元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌10.9%，收報101.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報17.22元，升1.18%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報13.72元，跌14.25%。

恒指10天線(17109.34點)升近50天線(17157.79點)，指數續高於50天線及受制於100天線(18783.38點)。科指10天線(3474.54點)升穿50天線(3444.34點)，指數續高於10天、50天線，受制於100天線(3936.9點)。

北水南下合計淨流入20.41億元，較上日減少52.92%，連續第3日流入，累計流入66.31億元，對上一次連續3日淨流入是10月10日。南水北上合計淨流出9.36億元人民幣，終止連續4日流入。

暴雪：暫停內地大部分遊戲服務。網易（9999）：經長時間談判 仍無法就關鍵性條款與動視暴雪達成一致。網易曾跌最多14.59%，是2021年8月3日後最大跌幅，收報101.4元，跌10.9%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報75.65元，跌4%。網易（9999）收報101.4元，跌10.9%。微博（9898）收報112.6元，跌5.62%。李氏大藥廠（0950）收報1.45元，跌1.36%。百盛商業（3368）收報0.13元，無升跌。莎莎國際（0178）收報1.1元，跌3.51%。歐化（1711）收報0.162元，無升跌。中通快遞（2057）收報167.6元，跌3.9%。

創業集團（2221）配新股集資3786萬元。收報0.5元，升4.17%。

東方表行（0398）半年少賺9%，中期息連特別息每股派31.3仙。收報4.12元，升7.01%。

毛記葵涌（1716）發盈警，料中期由盈轉淨虧損480萬。毛記持股丨物理治療中心Uuush宣布與毛記結束合作，周六結業。收報0.475元，升1.06%。

迅銷（6288）：目標至2030年旗下產品一半將由可持續物料製成。收報46.05元，無升跌。

賀一誠：料未來幾天收到批出廣東省旅行團赴澳門。賀一誠：博彩業需與其他產業共同發展，盼博企做好員工保障。濠賭股新濠國際發展（0200）收報5.77元，跌3.67%；美高梅中國（2282）收報5.01元，跌1.76%；澳博（0880）收報3.57元，跌3.25%；永利澳門（1128）收報4.77元，跌2.65%；銀河娛樂（0027）收報46.4元，跌0.96%；金沙中國（1928）收報19.58元，跌2.1%。

美團（3690）：劉熾平已辭任非執董，將與騰訊延續現有戰略合作協議。收報153.1元，跌5.67%。美團曾跌最多6.72%，是10月28日後最大跌幅，今曾低見151.4元，是11月10日138.7元後最低。

騰訊（0700）經調整盈利4季連跌後終轉正，上季多賺2%至322.54億人幣。騰訊：每10股實物分派1股美團作為中期股息。收報287.6元，跌2.31%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.98元，收報1.95元，升4.28%；潤歌互動（2422）創上市新高，見3.15元，收報3.06元，升10.47%；飛天雲動（6610）創上市新高，見3.56元，收報3.55元，升8.56%；eprint（1884）創52周高，見0.435元，收報0.425元，升46.55%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.205元，收報0.205元，跌2.38%；順豐房託（2191）低見2.48元，收報2.48元，跌1.2%。

3隻股份創52周低，包括檳傑科達（1665）低見0.62元，收報0.65元，跌7.14%；麗展（0488）低見1.74元，收報1.81元，跌0.55%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，遊萊互動（2022）收報0.087元，升52.63%；eprint（1884）創52周高，見0.435元，收報0.425元，升46.55%；三葉草生物（2197）收報5.49元，升22.54%；衍生集團（6893）收報0.38元，升15.15%；富士高（0927）收報0.79元，升14.49%；寰宇娛樂（1046）收報0.4元，升14.29%；藍鼎國際（0582）收報0.16元，升12.68%；祖龍娛樂（9990）收報4.65元，升11.24%；潤歌互動（2422）創上市新高，見3.15元，收報3.06元，升10.47%；佳民（8519）收報0.032元，升10.34%。

下跌異動股，包括，佳兆業美好（2168）收報2.78元，跌22.78%；寶力科技（0164）收報0.085元，跌17.48%；樂普生物（2157）收報8.39元，跌14.99%；名創優品（9896）收報18.42元，跌14.33%；心動公司（2400）收報20.4元，跌14.29%；萬國數據（9698）收報13.72元，跌14.25%；眾安（0672）收報0.185元，跌13.95%；時代天使（6699）收報96.1元，跌12.32%；上坤（6900）收報0.08元，跌12.09%；正榮服務（6958）收報0.415元，跌11.7%。

 

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