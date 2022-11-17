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積金局：將准許強積金受託人推A股基金

積金局行政總監鄭恩賜表示，回應積金成員有不同風險，及不同階段的投資需求，強積金計劃內的基金選擇應更多元化，積金局因而進一步擴大強積金可投資範圍。

他指出，是次積金局優化強積金計劃基金審批標準後，受託人將會獲准提供新類型基金，包括中國A股基金，股市市值較大國家的單一國家基金，如美股基金或日股基金，以及符合一定條件的特殊基金，如以ESG為主題的基金。

他補充，積金局審批新基金時會按個別情況評估受託人的建議，避免在同一計劃內重覆出現投資目標相似的基金，亦不會批准推出收費較現有同類基金為高的基金，如果受託人建議推出的新基金並非指數基金，受託人需要提出理據，如淨回報可優於同類指數基金。

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