moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

騰訊跌幅收窄至0.8% 恒指收市跌210點 成交減11% 北水流入增19% 南水增41%

美股隔晚下跌，雖然美債息倒掛創紀錄，而美3個月10年期債息倒掛於港股時段亦擴大至59.3基點，創逾15年半最闊，但美期止跌回升逾0.3%。高盛料中國經濟明年下半年大反彈，預計兩會後逐步放寬清零政策，憧憬內地經濟反彈，港股午後跌幅收窄，重磅股騰訊（0700）曾跌4.4%，收市跌幅收窄至0.8%，助大市跌幅收窄。恒指、國指今早曾跌2.98%及3.46%，創一周最大跌幅，科指曾跌5.63%，是10月28日後最大跌幅。三大指數連跌兩日，恒指累跌297點。

恒指今早低開184點，早市創全日低位，曾跌544點，午後跌幅收窄，曾收窄至跌35點，全日高低波幅509點。

恒指收市跌210點或1.15%，報18045點，大市成交金額1524億元，較上日減少11.96%，是11月10日921.09億元成交後最少；國指跌85點或1.37%，報6140點。恒生科技指數收報3721點，跌2.2%。

藍籌股成交金額802.81億元，佔大市成交52.67%；科指成份股成交金額567.81億元，佔大市成交37.25%；國指成份股成交金額723.95億元，佔大市成交47.5%。

美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、中移動（0941）、銀娛（0027）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，51隻下跌，5隻無升跌。碧桂園服務（6098）升4.07%，收報17.88元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌9.05%，收報103.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.13元，升5.45%；跌幅最大的是網易（9999）收報103.5元，跌9.05%。

恒指10天線(17134.45點)向上逼近50天線(17162.81點)，指數續高於50天線及受制於100天線(18785.9點)。科指10天線(3484.47點)升穿50天線(3446.32點)，指數續高於10天、50天線，及受制於100天線(3937.89點)。

北水南下合計淨流入51.78億元，較上日增加19.45%，淨流入金額是11月4日60.47億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入97.68億元，對上一次連續3日淨流入是10月10日。南水北上合計淨流入14.09億元人民幣，較上日增加41.1%，連續第5日流入，累計流入418.29億元。

午後消息股表現

莎莎國際（0178）中期虧損收窄至1.33億元，不派中期息。收報1.09元，跌4.39%。

今早及隔晚消息股表現

暴雪：暫停內地大部分遊戲服務。網易（9999）：經長時間談判 仍無法就關鍵性條款與動視暴雪達成一致。收報103.5元，跌9.05%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報78.25元，跌0.7%。網易（9999）收報103.5元，跌9.05%。微博（9898）收報121.4元，升1.76%。李氏大藥廠（0950）收報1.43元，跌2.72%。百盛商業（3368）收報0.13元，無升跌。歐化（1711）收報0.162元，無升跌。中通快遞（2057）收報171.9元，跌1.43%。

創業集團（2221）配新股集資3786萬元。收報0.51元，升6.25%。

東方表行（0398）半年少賺9%，中期息連特別息每股派31.3仙。收報4.11元，升6.75%。

毛記葵涌（1716）發盈警，料中期由盈轉淨虧損480萬。毛記持股丨物理治療中心Uuush宣布與毛記結束合作，周六結業。收報0.495元，升5.32%。

迅銷（6288）：目標至2030年旗下產品一半將由可持續物料製成。收報46.05元，無升跌。

賀一誠：料未來幾天收到批出廣東省旅行團赴澳門。賀一誠：博彩業需與其他產業共同發展，盼博企做好員工保障。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.83元，跌2.67%；美高梅中國（2282）收報5.12元，升0.39%；澳博（0880）收報3.69元，無升跌；永利澳門（1128）收報4.92元，升0.41%；銀河娛樂（0027）收報47.3元，升0.96%；金沙中國（1928）收報19.96元，跌0.2%。

美團（3690）：劉熾平已辭任非執董，將與騰訊延續現有戰略合作協議。收報153元，跌5.73%。美團曾跌最多8.19%，是10月28日後最大跌幅，當日跌幅為8.8%。

騰訊（0700）經調整盈利4季連跌後終轉正，上季多賺2%至322.54億人幣。騰訊：每10股實物分派1股美團作為中期股息。收報292元，跌0.82%。騰訊曾跌最多4.48%，是11月9日後最大跌幅，當日跌幅為4.88%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2元，收報1.98元，升5.88%；洪九果品（6689）創上市新高，見61.8元，收報60.25元，升11.57%；潤歌互動（2422）創上市新高，見3.2元，收報3.02元，升9.03%；飛天雲動（6610）創上市新高，見3.63元，收報3.35元，升2.45%；港通控股（0032）創52周高，見12.22元，收報11.5元，升3.6%；eprint（1884）創52周高，見0.435元，收報0.33元，升13.79%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.2元，收報0.21元，無升跌；順豐房託（2191）低見2.48元，收報2.55元，升1.59%；凱知樂（2122）低見0.066元，收報0.075元，升5.63%；國際永勝（6663）低見0.43元，收報0.435元，跌5.43%；瑞風新能源（0527）低見0.058元，收報0.061元，跌12.86%；潤邁德醫療（2297）低見1.99元，收報2元，無升跌。

8隻股份創52周低，包括檳傑科達（1665）低見0.62元，收報0.63元，跌10%；Hypebeast（0150）低見0.46元，收報0.465元，升1.09%；麗展（0488）低見1.74元，收報1.78元，跌2.2%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；信和酒店（1221）低見1.7元，收報1.7元，無升跌；麗豐控股（1125）低見3.7元，收報4元，跌12.66%。

異動股

上升異動股，包括，遊萊互動（2022）收報0.078元，升36.84%；盛諾集團（1418）收報0.093元，升22.37%；中泛控股（0715）收報0.019元，升18.75%；中國有贊（8083）收報0.21元，升16.67%；遠洋集團（3377）收報0.94元，升16.05%；佳民（8519）收報0.033元，升13.79%；洪九果品（6689）創上市新高，見61.8元，收報60.25元，升11.57%；福森藥業（1652）收報1.09元，升11.22%；綠地香港（0337）收報0.71元，升10.94%。

下跌異動股，包括，首創鉅大（1329）收報0.6元，跌18.92%；名創優品（9896）收報18.4元，跌14.42%；朗詩（0106）收報0.126元，跌13.1%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.058元，收報0.061元，跌12.86%；華大酒店（0201）收報0.096元，跌12.73%；麗豐控股（1125）見52周低3.7元，收報4元，跌12.66%；龍皇（8493）收報0.043元，跌12.24%；國美（0493）收報0.123元，跌12.14%；時代天使（6699）收報96.75元，跌11.72%；寶力科技（0164）收報0.091元，跌11.65%；樂普生物（2157）收報8.78元，跌11.04%。

 

其他報道

會否接手暴雪版權代理？騰訊：內部暫無消息

高盛料中國經濟明年下半年大反彈 預計兩會後逐步放寬清零政策

滬指連跌兩個交易日 收復3100點

積金局：將准許強積金受託人推A股基金

恒大據報計劃利用國內資產爭取海外債權人同意重組方案

Twitter前行政總裁多爾西 拒絕再出任CEO

內地債市大跌引發贖回潮 監管機構據報已接觸5銀行 近期流動性會保持平穩

大市半日沽空金額減0.2% 比率13.07% 美團沽空增1.3倍

傳匯豐尚玉品牌下月起取消 匯豐：不涉香港 尚玉服務如常

恒指半日跌461點 南水轉流出 網易跌10.9% 美團跌5.6%