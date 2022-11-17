恒指今早低開184點，早市創全日低位，曾跌544點，午後跌幅收窄，曾收窄至跌35點，全日高低波幅509點。

恒指收市跌210點或1.15%，報18045點，大市成交金額1524億元，較上日減少11.96%，是11月10日921.09億元成交後最少；國指跌85點或1.37%，報6140點。恒生科技指數收報3721點，跌2.2%。

藍籌股成交金額802.81億元，佔大市成交52.67%；科指成份股成交金額567.81億元，佔大市成交37.25%；國指成份股成交金額723.95億元，佔大市成交47.5%。

美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、中移動（0941）、銀娛（0027）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，51隻下跌，5隻無升跌。碧桂園服務（6098）升4.07%，收報17.88元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌9.05%，收報103.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.13元，升5.45%；跌幅最大的是網易（9999）收報103.5元，跌9.05%。

恒指10天線(17134.45點)向上逼近50天線(17162.81點)，指數續高於50天線及受制於100天線(18785.9點)。科指10天線(3484.47點)升穿50天線(3446.32點)，指數續高於10天、50天線，及受制於100天線(3937.89點)。

北水南下合計淨流入51.78億元，較上日增加19.45%，淨流入金額是11月4日60.47億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入97.68億元，對上一次連續3日淨流入是10月10日。南水北上合計淨流入14.09億元人民幣，較上日增加41.1%，連續第5日流入，累計流入418.29億元。

午後消息股表現

莎莎國際（0178）中期虧損收窄至1.33億元，不派中期息。收報1.09元，跌4.39%。

今早及隔晚消息股表現

暴雪：暫停內地大部分遊戲服務。網易（9999）：經長時間談判 仍無法就關鍵性條款與動視暴雪達成一致。收報103.5元，跌9.05%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報78.25元，跌0.7%。網易（9999）收報103.5元，跌9.05%。微博（9898）收報121.4元，升1.76%。李氏大藥廠（0950）收報1.43元，跌2.72%。百盛商業（3368）收報0.13元，無升跌。歐化（1711）收報0.162元，無升跌。中通快遞（2057）收報171.9元，跌1.43%。

創業集團（2221）配新股集資3786萬元。收報0.51元，升6.25%。

東方表行（0398）半年少賺9%，中期息連特別息每股派31.3仙。收報4.11元，升6.75%。

毛記葵涌（1716）發盈警，料中期由盈轉淨虧損480萬。毛記持股丨物理治療中心Uuush宣布與毛記結束合作，周六結業。收報0.495元，升5.32%。

迅銷（6288）：目標至2030年旗下產品一半將由可持續物料製成。收報46.05元，無升跌。

賀一誠：料未來幾天收到批出廣東省旅行團赴澳門。賀一誠：博彩業需與其他產業共同發展，盼博企做好員工保障。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.83元，跌2.67%；美高梅中國（2282）收報5.12元，升0.39%；澳博（0880）收報3.69元，無升跌；永利澳門（1128）收報4.92元，升0.41%；銀河娛樂（0027）收報47.3元，升0.96%；金沙中國（1928）收報19.96元，跌0.2%。

美團（3690）：劉熾平已辭任非執董，將與騰訊延續現有戰略合作協議。收報153元，跌5.73%。美團曾跌最多8.19%，是10月28日後最大跌幅，當日跌幅為8.8%。

騰訊（0700）經調整盈利4季連跌後終轉正，上季多賺2%至322.54億人幣。騰訊：每10股實物分派1股美團作為中期股息。收報292元，跌0.82%。騰訊曾跌最多4.48%，是11月9日後最大跌幅，當日跌幅為4.88%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2元，收報1.98元，升5.88%；洪九果品（6689）創上市新高，見61.8元，收報60.25元，升11.57%；潤歌互動（2422）創上市新高，見3.2元，收報3.02元，升9.03%；飛天雲動（6610）創上市新高，見3.63元，收報3.35元，升2.45%；港通控股（0032）創52周高，見12.22元，收報11.5元，升3.6%；eprint（1884）創52周高，見0.435元，收報0.33元，升13.79%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.2元，收報0.21元，無升跌；順豐房託（2191）低見2.48元，收報2.55元，升1.59%；凱知樂（2122）低見0.066元，收報0.075元，升5.63%；國際永勝（6663）低見0.43元，收報0.435元，跌5.43%；瑞風新能源（0527）低見0.058元，收報0.061元，跌12.86%；潤邁德醫療（2297）低見1.99元，收報2元，無升跌。

8隻股份創52周低，包括檳傑科達（1665）低見0.62元，收報0.63元，跌10%；Hypebeast（0150）低見0.46元，收報0.465元，升1.09%；麗展（0488）低見1.74元，收報1.78元，跌2.2%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；信和酒店（1221）低見1.7元，收報1.7元，無升跌；麗豐控股（1125）低見3.7元，收報4元，跌12.66%。

異動股

上升異動股，包括，遊萊互動（2022）收報0.078元，升36.84%；盛諾集團（1418）收報0.093元，升22.37%；中泛控股（0715）收報0.019元，升18.75%；中國有贊（8083）收報0.21元，升16.67%；遠洋集團（3377）收報0.94元，升16.05%；佳民（8519）收報0.033元，升13.79%；洪九果品（6689）創上市新高，見61.8元，收報60.25元，升11.57%；福森藥業（1652）收報1.09元，升11.22%；綠地香港（0337）收報0.71元，升10.94%。

下跌異動股，包括，首創鉅大（1329）收報0.6元，跌18.92%；名創優品（9896）收報18.4元，跌14.42%；朗詩（0106）收報0.126元，跌13.1%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.058元，收報0.061元，跌12.86%；華大酒店（0201）收報0.096元，跌12.73%；麗豐控股（1125）見52周低3.7元，收報4元，跌12.66%；龍皇（8493）收報0.043元，跌12.24%；國美（0493）收報0.123元，跌12.14%；時代天使（6699）收報96.75元，跌11.72%；寶力科技（0164）收報0.091元，跌11.65%；樂普生物（2157）收報8.78元，跌11.04%。

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