Mastercard（美：M）經濟研究所（Mastercard Economics Institute）最新的「消費轉移」（Shifting Wallets）報告分析，香港及亞太地區消費者的消費習慣均著重於獲得便利或體驗，甚或兩者兼備。
報告指出，香港傳統「周末消費」主導地位變得模糊，其中周五和周三於食品雜貨店的支出分別比2019年增長超過3%和2.8%，主要因為在家及辦公室的混合工作模式成為新常態，加上消費者在全球低消費趨勢下，以及量入為出取代以往大手掃貨的心態，顯示消費者傾向選擇更便宜和真正需要的商品。
本地消費者轉向平日購物的趨勢亦在百貨公司可見。對比2019年，本地百貨公司周六及周日的消費額分別下降了1.2%和1.4%，而周二則增長了2.8%。
可是，本地消費者更傾向於周日購買化妝品和美容服務，相關交易額較2019年增加4%以上，屬所有消費類別之最。值得留意的是，混合工作模式令食肆平日生意受到影響，消費者更渴望在假日犒賞自己，相關交易額因而在周末期間急升，其中周日更增長2.8%。
Mastercard亞太及中東地區首席經濟學家David Mann表示，亞太地區的消費者正希望彌補失去的時光，到各國觀光並體驗新事物，這種被壓抑的需求正帶動消費者的支出。隨著消費者愈發重視度假、餐飲、娛樂和活動體驗，預期旅遊業及娛樂業將出現更多反彈。
他補充，隨著購物和活動體驗的消費從週末轉移至平日，留意到網上業務的新機遇。電子商貿和遙距工作持續影響著個人日常習慣，消費者將調整其消費偏好，以適應不斷變化的生活節奏。
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