她指出，由9月23日至11月15日計，永安旅行團客量已達至2019年同期的10%、自由行產品訂單量亦達至47%，預計明年中可復蘇至一半，最大考量在於航空公司的運力復蘇進展，對明年生意有信心。

她又指，現時網上預訂佔整體生意約三成，當中晚上9至12時的訂單量明顯較多，相信消費者現時已習慣網上訂購服務，預計未來網上訂單佔比可達至一半。

梁港蘭稱，永安的訂單當中，旅客提前預訂60天或以上出發佔37%，反映上班族及家庭客已陸續安排在放寬後首個聖誕及新年旺季外出旅行，永安亦積極爭取機位，現時聖誕及元旦的外遊團報名已有一半額滿。

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