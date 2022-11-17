香港入境檢疫措施放寬至「0+3」後，永安旅遊宣布銅鑼灣新店今日起投入服務，並預告下月將於旺角再開新店。永安旅遊行政總裁梁港蘭表示，自政府推出「0+3」政策後，旅行團收客量至今按月均有80%增長，自由行機票訂單亦按月升三倍。她預計，至2023年底整體生意可達至2019年的7至8成表現。
她指出，由9月23日至11月15日計，永安旅行團客量已達至2019年同期的10%、自由行產品訂單量亦達至47%，預計明年中可復蘇至一半，最大考量在於航空公司的運力復蘇進展，對明年生意有信心。
她又指，現時網上預訂佔整體生意約三成，當中晚上9至12時的訂單量明顯較多，相信消費者現時已習慣網上訂購服務，預計未來網上訂單佔比可達至一半。
梁港蘭稱，永安的訂單當中，旅客提前預訂60天或以上出發佔37%，反映上班族及家庭客已陸續安排在放寬後首個聖誕及新年旺季外出旅行，永安亦積極爭取機位，現時聖誕及元旦的外遊團報名已有一半額滿。
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