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香港失業率降至3.8% 符預期 創逾兩年半低

政府統計處公布，8至10月經季節性調整的失業率由3.9%降至3.8%，符預期，是2020年2月後低，當月報3.8%。就業不足率亦由1.8%下跌至1.7%。主要行業的失業率及就業不足率均見下跌。勞工及福利局局長孫玉菡表示，「隨着本地經濟活動恢復，勞工市場繼續改善」。就業人數、勞動人口上升。

展望未來，孫玉菡說，「勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常」。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2002年8月至10月較上一個三個月期間下跌0.6個百分點至5.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至5.4%，零售業的失業率下跌0.5個百分點至5.2%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

 

與2002年7月至9月比較，在2002年8月至10月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、零售業以及餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

 

總就業人數由2002年7月至9月的362.89萬人，上升至2002年8月至10月的364.86萬人，增加約19 700人。同期的總勞動人口亦由378.42萬人上升至379.6萬人，增加約11 800人。

 

失業人數（不經季節性調整）由2002年7月至9月的15.53萬人下跌至2002年8月至10月的14.74萬人，減少約7 900人。同期的就業不足人數亦由69 000人下跌至63 400人，減少約5 600人。

 

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