moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

東亞上半年利息及非利息收入錄正增長 推理財數碼平台BEA GOAL

東亞銀行（00023）總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，上半年零售銀行業務的利息及非利息收入均錄等正增長。今年第三季，新增客戶人數按年增長3成，當中高端客戶錄得雙位數增長，平均客戶資產淨值（AUM）按年上升3成。

市場料加息速度放緩，黃妮妞指利息走勢因應市場狀況、外圍因素、客戶需求，以及銀行存貸影響。現時客戶偏向固定收益，手持現金，以及以賺息策略為主。

存款業務方面，增長全年保持平穩，存款息率會按市況需要作出調整，並同時保持競爭力，期望帶動新客戶及新資金流入。零售貸款方面，貸款增長速度保持平穩，與市場相若。

保險業務方面，今年上半年的每月年度花保費增長較去年下半年上升27%。信用卡業務方面，受不同推廣活動帶動，第三季新卡發行量按年增長19%，而手機理財交易宗數按年上升25% 。

東亞銀行早前推出BEA GOAL全數碼綜合理財服務，邀請Mirror成員李駿傑、香港劍擊運動員張家朗及張小倫成為品牌大使。黃妮妞稱，BEA GOAL推出3個月錄得逾6000位客戶開立戶口，戶口設儲蓄、投資及信用卡等服務。客戶可根據個人投資目標，以最低1000元認購金額，一次過認購最多5隻基金。信用卡則新增分期服務「Pay My Way」，還款期最多36個月。

其他報道

香港失業率降至3.8% 符預期 創逾兩年半低

永安：旅行團收客量月均增80% 料明年底生意可復蘇至疫前7至8成水平

全日沽空增0.03% 比率升至17.7%創月內最高 騰訊美團沽空增逾50%

報告：港人「周末消費」模式不再 周中食品雜貨支出增約3%

騰訊跌幅收窄至0.8% 恒指收市跌210點 成交減11% 北水流入增19% 南水增41%

會否接手暴雪版權代理？騰訊：內部暫無消息

高盛料中國經濟明年下半年大反彈 預計兩會後逐步放寬清零政策

滬深三大指數午後續向下 滬指連跌兩個交易日

積金局：將准許強積金受託人推A股基金

恒大據報計劃利用國內資產爭取海外債權人同意重組方案

Twitter前行政總裁多爾西 拒絕再出任CEO

內地債市大跌引發贖回潮 監管機構據報已接觸5銀行 近期流動性會保持平穩

大市半日沽空金額減0.2% 比率13.07% 美團沽空增1.3倍

傳匯豐尚玉品牌下月起取消 匯豐：不涉香港 尚玉服務如常

恒指半日跌461點 南水轉流出 網易跌10.9% 美團跌5.6%

莎莎國際中期虧損收窄至1.33億元 不派中期息

IMF副總裁：內地需解決內房問題 亦需調整動態清零政策

滬深三大指數半日向下 滬指跌穿3100點

1個月HIBOR升穿3.57% 創14年高

網易：經長時間談判 仍無法就關鍵性條款與動視暴雪