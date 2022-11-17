市場料加息速度放緩，黃妮妞指利息走勢因應市場狀況、外圍因素、客戶需求，以及銀行存貸影響。現時客戶偏向固定收益，手持現金，以及以賺息策略為主。

存款業務方面，增長全年保持平穩，存款息率會按市況需要作出調整，並同時保持競爭力，期望帶動新客戶及新資金流入。零售貸款方面，貸款增長速度保持平穩，與市場相若。

保險業務方面，今年上半年的每月年度花保費增長較去年下半年上升27%。信用卡業務方面，受不同推廣活動帶動，第三季新卡發行量按年增長19%，而手機理財交易宗數按年上升25% 。

東亞銀行早前推出BEA GOAL全數碼綜合理財服務，邀請Mirror成員李駿傑、香港劍擊運動員張家朗及張小倫成為品牌大使。黃妮妞稱，BEA GOAL推出3個月錄得逾6000位客戶開立戶口，戶口設儲蓄、投資及信用卡等服務。客戶可根據個人投資目標，以最低1000元認購金額，一次過認購最多5隻基金。信用卡則新增分期服務「Pay My Way」，還款期最多36個月。

其他報道

香港失業率降至3.8% 符預期 創逾兩年半低

永安：旅行團收客量月均增80% 料明年底生意可復蘇至疫前7至8成水平

全日沽空增0.03% 比率升至17.7%創月內最高 騰訊美團沽空增逾50%

報告：港人「周末消費」模式不再 周中食品雜貨支出增約3%

騰訊跌幅收窄至0.8% 恒指收市跌210點 成交減11% 北水流入增19% 南水增41%

會否接手暴雪版權代理？騰訊：內部暫無消息

高盛料中國經濟明年下半年大反彈 預計兩會後逐步放寬清零政策

滬深三大指數午後續向下 滬指連跌兩個交易日

積金局：將准許強積金受託人推A股基金

恒大據報計劃利用國內資產爭取海外債權人同意重組方案

Twitter前行政總裁多爾西 拒絕再出任CEO

內地債市大跌引發贖回潮 監管機構據報已接觸5銀行 近期流動性會保持平穩

大市半日沽空金額減0.2% 比率13.07% 美團沽空增1.3倍

傳匯豐尚玉品牌下月起取消 匯豐：不涉香港 尚玉服務如常

恒指半日跌461點 南水轉流出 網易跌10.9% 美團跌5.6%

莎莎國際中期虧損收窄至1.33億元 不派中期息

IMF副總裁：內地需解決內房問題 亦需調整動態清零政策

滬深三大指數半日向下 滬指跌穿3100點

1個月HIBOR升穿3.57% 創14年高

網易：經長時間談判 仍無法就關鍵性條款與動視暴雪