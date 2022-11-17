內地遊戲股網易（9999）公布第三季業績，淨收入按年升10.1％至244億元（人民幣，下同），符合市場預期。經調整淨利潤按年升93.6％至75億元，勝預期，按季升38.1％。季內毛利按年升16.4％至137億元。每股基本盈利0.32美元。每股季息派8.7美仙。
各業務表現方面。遊戲及相關增值服務淨收入按年升9.1％至187億元；有道收入按年1.1％至14億元，雲音樂收入按年升22.5％至24億元。創新及其他業務淨收入按年升13.6％至20億元。
網易表示，與暴雪簽訂相關授權協議，在中國大陸地區發行多款暴雪遊戲，有關授權將在明年1月到期且將不會續期，其對網易去年及今年的首9個月的淨收入和淨利潤貢獻百分比均為較低的個位數。網易表示，授權的到期對網易的財務業績將不會產生重大影響。
網易提到，上季成功延長《夢幻西遊》、《大話西遊》、《第五人格》和《無限拉格朗日》等熱門遊戲壽命。網易同時宣布，加碼再推新一輪回購計劃，金額涉50億美元，回購計劃的有效期不超過36個月。
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