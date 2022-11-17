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網易：暴雪授權遊戲首9個月僅佔利潤低單位數 明年初7遊戲不獲續期

暴雪娛樂（Blizzard）與網易（9999）未能就授權續約達成協議。網易發公告，指旗下獲授權的暴雪遊戲，在2021年和2022年首九個月淨收入和淨利潤佔網易總數較低，僅爲較低的單位數，強調相關授權到期，不會對網易業績有重大影響。

根據公告，網易在內地的暴雪遊戲發行授權將於明年1月23日到期，不會續期，受影響的遊戲包括《魔獸世界》、《星際爭霸》系列、《爐石傳説》、《魔獸爭霸III：重製版》、《風暴英雄》、《守望先鋒》、《暗黑破壞神 III》等，但共同開發和出版《暗黑破壞神®：不朽™》則會以獨立的長期協議約定繼續。

網易今日急挫9%，收報103.5元。

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