根據公告，網易在內地的暴雪遊戲發行授權將於明年1月23日到期，不會續期，受影響的遊戲包括《魔獸世界》、《星際爭霸》系列、《爐石傳説》、《魔獸爭霸III：重製版》、《風暴英雄》、《守望先鋒》、《暗黑破壞神 III》等，但共同開發和出版《暗黑破壞神®：不朽™》則會以獨立的長期協議約定繼續。

網易今日急挫9%，收報103.5元。

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