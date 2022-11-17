彭博社報道，Eastspring駐新加坡首席投資官Bill Maldonado表示，「最壞的情況已經被消化，中國股市有很大的上漲空間」，「你要現在就買入，期待在三到六個月內出現反彈」。Eastspring管理著2,220億美元資產。Maldonado表示，估值變得非常便宜，盈利預期變得非常非常低」，機會包括與電動汽車繁榮、綠色科技和半導體行業相關的公司。

鄧普頓首席投資官Manraj Sekhon亦應同，認為，「如果你還沒有這麼做，那麼現在是時候涉足中國市場了」。鄧普頓管理著1.3萬億美元資產。Sekhon表示，北京放鬆部分防疫限制措施是朝著「正確方向」邁出的一步。他說，隨著美中關係的解凍「為市場情緒築底」，本地股市目前正處於拐點，是買入的機會。

富達國際和華夏基金也表達了對中國資產的信心。

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