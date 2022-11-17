內地發「第二支箭」支持包括民營在內的房企融資後，最新交易商協會今日（11月17日）公布，受理新城控股（滬601155）150億元人民幣（下同）儲架式注冊發行，目前正按照相關自律規則開展注冊評議工作。中債增進公司也受理了新城控股增信業務意向。
交易商協會指，交易商協會一直堅決貫徹落實支持房地產市場平穩健康發展政策部署，按照市場化、法治化原則，規范有序推進房地產企業注冊發行工作，通過產品創新滿足市場多元化投融資需求，不斷豐富完善市場風險管理工具，維護房地產企業債券融資穩定。
下一步，交易商協會將在人民銀行的指導下，堅持「兩個毫不動搖」，組織中債增進公司扎實推進「第二支箭」政策落實，做好包括民營房企在內的民營企業債券融資服務。
此前，龍湖（0960）及美的置業（3990）分別獲交易商協會受理200億元及100億元的儲架式注冊發行。
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