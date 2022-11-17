moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】投行波經難再現？

    大市由低位反彈逾3,000點，而且只是用了短短兩星期。換了是平時，坊間肯定一片歌舞昇平，股評紛紛唱好，社交網站亦會突然出現很多「平民股神」等的報道。然而今次反彈，卻似乎在沉寂中過去，早前急跌沒有悲天憫人，近日反彈亦沒有歡天喜地。昔日熾熱的散戶投資氣氛，似乎在近半年已消失得無影無蹤。

    要如何解讀這種淡然的情緒？答案其實很簡單，你會不會去討論一部你根本沒有看過的電影？就算想討論，情節不明、角色不明，也沒有足夠的底蘊去談論吧。港股情況也一樣，蟹貨全在兩萬點以上，大幅下挫至萬四點，又有幾多散戶有趁低撈過貨？低處未算低嘛。重上萬八點，又有幾多散戶有膽量在大幅反彈後才追貨？由於根本沒有參與過，跌四千又好、反彈三千又好，與他們何干？哀莫大於心死，或者等大市重上兩萬點，蟹貨開始有「返家鄉」的寄望，才有機會吸引對港股仍未心死的缸友重回魚缸。

    不單散戶，連大戶也欠缺入市意欲，因為在反彈3,000點後，Trading Floor的氣氛也不見得比在萬四點時有多大的改善，而且似乎比當時更冷清。理性地分析，「0+3」肯定不是令大市急彈的原因之一，但「0+3」卻肯定是港人急腳外遊的誘因。與其等到聖誕、機票酒店大加價時才外遊，倒不如趁11月淡季時先行出走。過去幾年的疫情，令大部分同事累積大量假期，明明WFH政策已逐步退減，但Trading Floor的人數似乎比疫情最嚴峻時更少，就知道外遊的吸引力有多大。大市反彈，Who Care？

    對，你的客戶、同事不參與股票市場，不代表其他資金對港股沒興趣，看看近半個月港股成交急彈，大市成交重回千億港元以上，就知道關心股市的人或錢，依然很多。然而這邊廂才難得地出現「成交配合升勢」的利好格局，那邊廂卻是世界盃即將開幕。無論是正式或非正式統計，根據以往經驗，世盃舉行期間，大市成交例必縮減，除了因交易員捱更抵夜欣賞足球賽事，令日間欠缺精神落盤外，國際足球盛事也往往涉及博彩。生意淡泊，不如賭博，如果錢在每個時段內只有一注，你會賭日日也能炒賣的股市，抑或四年才可賭一次的世界盃？當資金流入了足球博彩池，此消彼長，該段時間買賣港股的資金自然減少。

    若說世界盃令大市成交縮減，從而為反彈構成阻力，或許未必是完全正確的因果推論，但世界盃卻肯定是投行客戶所關心的盛事。為了滿足客戶有「吹水」的原材料，記得四年前俄羅斯世界盃，有投行發布了一份別開生面的大行報告，利用平時分析股票的定量分析模組，去計算各國捧走大力神盃的機會。報告當年指衛冕的德國最有冠軍相，但結果呢？未到淘汰賽，德國已經在小組賽包尾出局。當然，行外人不懂行內事，金融專才與足球評述各有專業，就算多眼光獨到的股票分析員，也未必懂得分析足球賽事的勝負。該大行相信也不預期有客戶會拿著該份報告作投注指標。既然明知純粹「吹水」，為何也硬要出一份報告來讓大家訕笑？答案不正是在問題內嗎？就是為了博客戶一「笑」，利用增值服務來維繫與客戶的關係。

    不過這屆卡塔爾世界盃，暫時卻似乎未見再有大行撰寫類似的報告，疫情後元氣未復，大家對足球盛事的興致減弱，可能是原因之一；而投行人手減完又減，處理日常分析後，欠缺人力資源去處理這類Gimmick為主、實際作用不大的分析，才是更實在的情況。Compliance越管越嚴，也窒礙了分析員寫「噱頭嘢」的膽量。一句「如果有客跟住買波，買完輸咗要投訴，你哋會點處理？」，相信已沒有投行分析員願意承擔這份責任，更何況慣用的免責聲明通常只用於股票分析上，Legal同事一樣不願與你承擔Disclaimer包括不了的免責範圍。總之，一說到政策、程序，所有東西立時複雜十倍，一動倒不如不如一靜。

    動靜不多，也是這屆世界盃的特性。始終是歷史上從未出現過的冬季世界盃，除了球員要適應外，球迷一樣要適應。明明幾天前才看聯賽的前列位置爭奪戰，幾日後已轉至世界盃上，鏡頭霎時轉變，肯定影響投入感。主辦國一樣頭痕，十多年前不惜一切、扭盡六壬來競投主辦權，手段有多黑暗，看看Netflix的紀錄片就可知道，也算秉承了國際足協一貫的腐敗風格。當然卡塔爾申辦時，沒有想過會十多年後會出現世紀疫情，糾纏多年仍未消散，但卡塔爾肯定也知道自己缺乏舉辦大型盛事的能力，「窮得只剩下錢」，但依然死撐到底。

撇開政治不說，單是大興土木的人命傷亡，真實數字永遠埋藏在官方軟弱無力的公布下。金融人當然談錢，卡國世盃籌備過程超支嚴重，其他國家往年搞世界盃，雖然也是輸多贏少，但一屆輸了幾屆錢，至少前無古人。舉辦這類盛事，主辦國要輸是意料中事，但希望能夠帶動旅客人流，刺激其他行業的經濟，才是最終目的；不過這屆超支太多，其他行業所得的經濟利益，遠遠抵銷不了超支金額。筆者當然不會替油元無盡的卡塔爾擔心，不過付出與收穫的落差太大，除了要威，也實在想不出堅持申辦的原因，當中還未計見不得光的枱底交易涉及的銀碼。擁有花不盡的錢，就想要人人畀面，這種「有錢就是上帝」的心態，大家不是似曾相識嗎？

世界盃四年才一屆，一個擁有不俗職業生涯的球員，能夠參加到兩三次已經相當不俗，而且還要在賽事舉行前沒有傷患，除了講求運氣，還關乎背後刻苦的訓練。競技場上，運動員最重要的是全力以赴，表現付出汗水後的成果，其他所有東西，都不應是運動員的責任，政治的事，應該由負責政治的人處理。若果因別人犯了錯，就說要去解散球隊、剝奪運動員的參賽資格，這些在外圍說三道四的局外人，其他只是一群盜賊 ---- 一群偷取別人努力過後、理應獲得表現機會的匪徒。

羅仕揚