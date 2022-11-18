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聯儲局官員輪番鷹派發言 美債息倒掛擴闊再破紀錄 道指跌7點

聖路易斯聯儲行長稱至少要加息到5%-5.25%，明尼阿波利斯聯儲行長亦稱聯儲局還沒到結束加息進程的地步，聯儲局官員輪番鷹派發言導致股市連續第二日下跌，道指、標指見一周最大跌幅及新低。美2年期10年期債息倒掛曾擴至71.249基點，創紀錄最闊。美3個月10年期債息倒掛曾擴至59.304基點，是2007年3月26日71.965基點後最闊。

道瓊斯工業平均指數收跌7點，跌幅0.03%，報33546點。標普500指數收跌12點，跌幅0.31%，報3946點。納斯達克綜合指數收跌38點，或0.35%，報11144點。

Salesforce跌3.5%，報149.69美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累35點，而聯合健康升0.47%，報515.31元，貢獻道指24點。

科技股方面，蘋果收市報150.72元，升1.29%，谷歌母公司Alphabet收市報98.36元，跌0.49%，亞馬遜收市報94.85元，跌2.33%，Facebook收市報111.45元，跌1.57%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.42%，報428點。德國DAX指數收漲0.23%，報14266點；法國CAC 40指數跌0.48%，報6576點；英國富時100指數收跌0.07%，報7346點。

 