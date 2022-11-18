聖路易斯聯儲行長稱至少要加息到5%-5.25%，明尼阿波利斯聯儲行長亦稱聯儲局還沒到結束加息進程的地步，聯儲局官員輪番鷹派發言導致股市連續第二日下跌，道指、標指見一周最大跌幅及新低。美2年期10年期債息倒掛曾擴至71.249基點，創紀錄最闊。美3個月10年期債息倒掛曾擴至59.304基點，是2007年3月26日71.965基點後最闊。