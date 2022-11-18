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港股ADR升288點 夜期高水330點 阿里ADR升5.3% 京東、維他奶等業績

美股向下，港股ADR升288點或1.57%，報18333點，即月恒指夜期升331點，報18376點，夜期高水330點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.84%，折合報306.14元；阿里巴巴（9988）升5.34%，折合報82.42元；美團（3690）升3.76%，折合報158.75元；匯控（0005）升0.86%，折合報44.73元；建行（0939）跌0.2%，折合報4.55元。

道期現跌0.116%；標期現升0.01%；納期現升0.13%。日股現升0.14%，韓股現升0.38%，澳股現升0.27%。

VIX指數隔晚跌0.74%或0.18點，報23.93點。美3個月10年期債息現倒掛50.7基點。美2年期10年期債息現倒掛69.134基點。

紐油現升0.51%或0.42美元，報82.06美元；布油現跌3.31%或3.08美元，報89.78美元；金價現升0.09%或1.64美元，報1762.08美元；LME 銅期貨隔晚跌2.21%或183.5美元，報8110美元。美國10年期債息現升0.19%或0.0074厘，報3.7731厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括京東（9618）、京東物流（2618）、維他奶（0345）、中國心連心化肥（1866）等。

非凡中國（8032）擬9.6億購LionRock，完成後將持有Clark 51%股權。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利升19%，勝預期。阿里巴巴：延遲本港主板雙重主要上市計劃。阿里巴巴回購加碼150億美元至400億美元。

騰訊（0700）旗下遊戲獲國家新聞出版署批版號。

網易（9999）第三季多賺94％勝預期，加碼50億回購。網易：暴雪授權遊戲首9個月僅佔利潤低單位數，明年初7遊戲不獲續期。

東亞（0023）上半年利息及非利息收入錄正增長，推理財數碼平台BEA GOAL。

 

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