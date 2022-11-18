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恒指今早高開270點 科指升3% 阿里升6.3% 網易升6.7%

 

恒指今早高開270點或1.51%，報18316點，大市成交金額28億元；國指今早高開111點或1.82%，報6252點。恒生科技指數開市報3833點，升3.01%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。中行（3988）、中海油（0883）、平保（2318）拖累大市。

藍籌44隻升，14隻下跌，15隻無升跌。京東（9618）升7.22%，報225.6元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌1.1%，報49.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報225.6元，升7.22%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報231元，跌1.11%。

恒指續高於10天線(17349.98點)，上試100天線(18744.87點)。科指續高於10天線(3541.41點)，上試100天線(3925.19點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）開市報225.6元，升7.22%。京東物流（2618）開市報14.68元，升1.94%。維他奶（0345）無成交，報14.32元。中國心連心化肥（1866）無成交，報3.53元。

非凡中國（8032）擬9.6億購LionRock，完成後將持有Clark 51%股權。開市報1.03元，升0.98%。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利升19%，勝預期。阿里巴巴：延遲本港主板雙重主要上市計劃。阿里巴巴回購加碼150億美元至400億美元。開市報83.25元，升6.39%。

騰訊（0700）旗下遊戲獲國家新聞出版署批版號。開市報300元，升2.74%。

網易（9999）第三季多賺94％勝預期，加碼50億回購。網易：暴雪授權遊戲首9個月僅佔利潤低單位數，明年初7遊戲不獲續期。開市報110.5元，升6.76%。

東亞（0023）上半年利息及非利息收入錄正增長，推理財數碼平台BEA GOAL。無成交，報8.55元。

異動股

上升異動股，包括，北大資源（0618）開市報0.131元，升14.91%；騰訊音樂（1698）開市報22.55元，升9.47%；民生教育（1569）開市報0.52元，升8.33%；京東（9618）開市報225.6元，升7.22%；網易（9999）開市報110.5元，升6.76%。

下跌異動股，包括，香港教育國際（1082）開市報1.59元，跌4.79%；寶寶樹集團（1761）開市報0.195元，跌2.5%；中石化油服（1033）開市報0.51元，跌1.92%；百濟神州（6160）開市報123.2元，跌1.68%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.205元，跌2.71%；中遠海運港口（1199）開市報5.41元，跌1.46%；華興資本（1911）開市報7.49元，跌1.45%；新秀麗（1910）開市報20.55元，跌1.2%；江西銅業（0358）開市報10.54元，跌1.13%；攜程集團（9961）開市報231元，跌1.11%。

 

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