Ray表示，從系統完整性受到危害到海外監管出問題，再到控制權集中於極少數人手中，這些人欠缺經驗、稚嫩不老練且可能已有所妥協，這種情況是前所未有的。

文件顯示，FTX毫無章法可言，對於幾乎所有其他公司來說是正常規範的政策和做法，在FTX等於是不存在。

Ray表示，FTX沒有對其現金進行集中控制，也沒有保留一份準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單，對銀行合作夥伴的信譽也不夠重視。顧問們還不知道該公司在申請破產時擁有多少現金。

文件亦指，FTX使用軟件來掩蓋其濫用客戶資金的行為；Bankman-Fried的交易公司Alameda Research不受FTX.com交易政策某些層面的約束；根據該文件，還使用單一且不安全的群組電郵，以取得世界各地冷錢包的鑰匙和敏感數據。「例如，FTX 集團的員工通過在線『聊天』平台提交付款請求，不同的主管小組通過使用個性化表情符號回復來批准付款」。

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