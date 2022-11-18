moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

文件顯示FTX毫無監督 情況是前所未有 毫無章法可言

FTX新任行政總裁John J. Ray III在一份提交給破產法庭的宣誓聲明中指出，在其職業生涯中，從未見過公司管控可以如此失敗，以及可信的財務信息付之闕如可以如此全面。負責展開監督的顧問群發布一份清單，指控該公司毫無監督和濫用客戶資金，他們正設法找出數十億美元不知去向的資產。

Ray表示，從系統完整性受到危害到海外監管出問題，再到控制權集中於極少數人手中，這些人欠缺經驗、稚嫩不老練且可能已有所妥協，這種情況是前所未有的。

文件顯示，FTX毫無章法可言，對於幾乎所有其他公司來說是正常規範的政策和做法，在FTX等於是不存在。

Ray表示，FTX沒有對其現金進行集中控制，也沒有保留一份準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單，對銀行合作夥伴的信譽也不夠重視。顧問們還不知道該公司在申請破產時擁有多少現金。

文件亦指，FTX使用軟件來掩蓋其濫用客戶資金的行為；Bankman-Fried的交易公司Alameda Research不受FTX.com交易政策某些層面的約束；根據該文件，還使用單一且不安全的群組電郵，以取得世界各地冷錢包的鑰匙和敏感數據。「例如，FTX 集團的員工通過在線『聊天』平台提交付款請求，不同的主管小組通過使用個性化表情符號回復來批准付款」。

 

其他報道

恒指今早高開270點 科指升3% 阿里升6.3% 網易升6.7%

360數科IPO 入場費4484.75元

中通快遞：申請轉換為雙重主要上市

港股ADR升288點 夜期高水330點 阿里ADR升5.3% 京東、維他奶等業績

譚耀宗據報將卸任全國人大常委

聯儲局官員輪番鷹派發言 美債息倒掛擴闊再破紀錄 道指跌7點

 