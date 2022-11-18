預算案包括高達300億英鎊減支出措施與250億英鎊增稅計劃。具體措施包括，凍結所得稅門檻六年、最高所得稅率45％的徵收門檻從15萬英鎊調降至12.51萬英鎊、針對能源公司徵收的暴利稅稅率從25％調高至35％、從2023年4月起，對銀行1億英鎊以上部分的利潤額外徵收3%稅率、資本利得稅免稅額明年減半減至6,000英鎊，2024年4月再減至3,000英鎊、股息收入免稅額度減半至1,000英鎊，次年減至500英鎊。

措施與上任政府的減稅案形成強烈對比，侯俊偉表示，今次措施旨在向市場證明，政府與英國央行如今「步調一致」，希望挽回外界對於英國償還自身債務能力的信心。

侯俊偉表示，英國必須抑制攀抵41年高點的通脹並重拾聲譽，同時將此加稅減支計劃形容為「終極增長策略」。他指出，「我們必須持續抑制通脹飆升，也要重建公共財政體質」。

英國政府同時宣布其他措施，包括老人退休金調漲幅度為10％，與今年9月通脹掛勾；23歲以上勞工最低工資時薪調高至10.42英鎊。

侯俊偉表示，一攬子計畫會給經濟帶來痛苦，據英國預算責任辦公室（OBR）預計未來兩年可支配收入將下降7％，創有紀錄以來最大降幅，並抹去八年來的增長。侯俊偉表示，英國經濟如今已處於衰退狀態。OBR推估，英國2022年通脹率平均達9.1％，2023年降至7.4％。2022年經濟估增長4.2％，2023年萎縮1.4％。

每英鎊兌美元曾升值最多0.34%，升值至1.1904美元，現報1.1895元，升0.26%。

匯控（0005）曾跌最多0.79%，現報44.1元，跌0.56%。

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