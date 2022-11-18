moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

英國推550億英鎊徵稅削支方案 冀重振經濟 證與央行「步調一致」

英國財相侯俊偉公布秋季預算案，財政計劃規模高達550億英鎊，希望透過一系列加稅與削減支出，能夠填補公共財政缺口，並重振陷入衰退深淵的經濟，並設法在2028年3月止財年讓政府債務相對於經濟產值的比率開始降下來，及力爭公共部門未來五年借貸規模低於GDP的3％。

預算案包括高達300億英鎊減支出措施與250億英鎊增稅計劃。具體措施包括，凍結所得稅門檻六年、最高所得稅率45％的徵收門檻從15萬英鎊調降至12.51萬英鎊、針對能源公司徵收的暴利稅稅率從25％調高至35％、從2023年4月起，對銀行1億英鎊以上部分的利潤額外徵收3%稅率、資本利得稅免稅額明年減半減至6,000英鎊，2024年4月再減至3,000英鎊、股息收入免稅額度減半至1,000英鎊，次年減至500英鎊。

措施與上任政府的減稅案形成強烈對比，侯俊偉表示，今次措施旨在向市場證明，政府與英國央行如今「步調一致」，希望挽回外界對於英國償還自身債務能力的信心。

侯俊偉表示，英國必須抑制攀抵41年高點的通脹並重拾聲譽，同時將此加稅減支計劃形容為「終極增長策略」。他指出，「我們必須持續抑制通脹飆升，也要重建公共財政體質」。

英國政府同時宣布其他措施，包括老人退休金調漲幅度為10％，與今年9月通脹掛勾；23歲以上勞工最低工資時薪調高至10.42英鎊。

侯俊偉表示，一攬子計畫會給經濟帶來痛苦，據英國預算責任辦公室（OBR）預計未來兩年可支配收入將下降7％，創有紀錄以來最大降幅，並抹去八年來的增長。侯俊偉表示，英國經濟如今已處於衰退狀態。OBR推估，英國2022年通脹率平均達9.1％，2023年降至7.4％。2022年經濟估增長4.2％，2023年萎縮1.4％。

每英鎊兌美元曾升值最多0.34%，升值至1.1904美元，現報1.1895元，升0.26%。

匯控（0005）曾跌最多0.79%，現報44.1元，跌0.56%。

 

其他報道

比亞迪考慮收購福特巴西已停運工廠

亞馬遜CEO：裁員將持續到2023年

文件顯示FTX毫無監督 情況是前所未有 毫無章法可言

恒指今早高開270點 科指升3% 阿里升6.3% 網易升6.7%

360數科IPO 入場費4484.75元

中通快遞：申請轉換為雙重主要上市

港股ADR升288點 夜期高水330點 阿里ADR升5.3% 京東、維他奶等業績

譚耀宗據報將卸任全國人大常委

聯儲局官員輪番鷹派發言 美債息倒掛擴闊再破紀錄 道指跌7點

 