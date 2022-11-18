moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

1個月HIBOR連升5日 逼近3.6% 再創14年高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升2.1點子至3.59185%，是2008年10月17日後最高，當日報4.19214%。對上一次連升5日是10月18日，當日拆息報2.63316%。

港元現報7.8258元升值4點子，曾貶值最多22點子，報7.8284元，亦曾升值最多14點子，報7.8248元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌109.49點子至2.85393%；1星期HIBOR跌33.87點子至3.42786%；2星期HIBOR跌25.24點子至3.53262%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.51點子至5.11583%；6個月期HIBOR升0.26點子至5.28143%；12個月期HIBOR跌0.54點子至5.56202%。

美元指數現報106.541貶值0.153點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報3.91071%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3189%，連續5日收窄，利差是2022年4月07日後最高，當日差距為-0.2997%

對上一次連續5日收窄，是2022年10月20日，當日利差報-0.7245%。

其他報道

快手伙周杰倫搞網上音樂會 預約人數逾2500萬

英國推550億英鎊徵稅削支方案 冀重振經濟 證與央行「步調一致」

比亞迪考慮收購福特巴西已停運工廠

亞馬遜CEO：裁員將持續到2023年

文件顯示FTX毫無監督 情況是前所未有 毫無章法可言

恒指今早高開270點 科指升3% 阿里升6.3% 網易升6.7%

360數科IPO 入場費4484.75元

中通快遞：申請轉換為雙重主要上市

港股ADR升288點 夜期高水330點 阿里ADR升5.3% 京東、維他奶等業績

譚耀宗據報將卸任全國人大常委

聯儲局官員輪番鷹派發言 美債息倒掛擴闊再破紀錄 道指跌7點