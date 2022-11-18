港元現報7.8258元升值4點子，曾貶值最多22點子，報7.8284元，亦曾升值最多14點子，報7.8248元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌109.49點子至2.85393%；1星期HIBOR跌33.87點子至3.42786%；2星期HIBOR跌25.24點子至3.53262%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.51點子至5.11583%；6個月期HIBOR升0.26點子至5.28143%；12個月期HIBOR跌0.54點子至5.56202%。

美元指數現報106.541貶值0.153點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報3.91071%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3189%，連續5日收窄，利差是2022年4月07日後最高，當日差距為-0.2997%

對上一次連續5日收窄，是2022年10月20日，當日利差報-0.7245%。

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