港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升2.1點子至3.59185%，是2008年10月17日後最高，當日報4.19214%。對上一次連升5日是10月18日，當日拆息報2.63316%。
港元現報7.8258元升值4點子，曾貶值最多22點子，報7.8284元，亦曾升值最多14點子，報7.8248元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌109.49點子至2.85393%；1星期HIBOR跌33.87點子至3.42786%；2星期HIBOR跌25.24點子至3.53262%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.51點子至5.11583%；6個月期HIBOR升0.26點子至5.28143%；12個月期HIBOR跌0.54點子至5.56202%。
美元指數現報106.541貶值0.153點或0.14%。
美元1個月期LIBOR報3.91071%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3189%，連續5日收窄，利差是2022年4月07日後最高，當日差距為-0.2997%
對上一次連續5日收窄，是2022年10月20日，當日利差報-0.7245%。
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