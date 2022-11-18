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Twitter爆離職潮或影響運作 又面臨美國數據安全審查

彭博社引述消息指，在馬斯克推動嚴苛的工作要求下，大部分員工拒絕簽約，離職人員較馬斯克預期多，現在局勢已是一片混亂。

在簽約最後期限前的最後數小時，馬斯克曾試圖說服人們留下來。據知情人士透露，隨著周四晚間的截止期限臨近，關鍵員工被召去開會，聆聽對公司未來的介紹。

報道引述馬斯克發出的電郵指，馬斯克態度緩和，由早前反對遠程辦公(WFH)，轉為「要想獲得批准，只需你的經理負責確保你會做出出色貢獻，」，而員工每月應該與同事舉行不少於一次的面對面會談。

行動未獲員工支持，並出現離職潮，報道引述消息指，離職的人這麼多，加上他們對產品運作方式的了解，這家社交網絡可能無法在正常運營期間修復問題或更新系統。

另外，報道又引述消息指，出於對外國合伙人或許能獲得用戶數據的國家安全顧慮，馬斯克以440億美元收購Twitter的交易仍面臨美國政府的國家安全評估，這也讓Twitter的未來變得更加複雜。美國政府繼續尋求相關信息，了解馬斯克與持有Twitter股份的外國投資者簽署的保密協議，以及這些協議是否能讓他們獲得用戶的個人資料。

 

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