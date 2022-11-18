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高盛料港股明年市盈率反彈至13倍 調高評及至 「與大市同步」

高盛發表亞太投資組合策略報告，當中將港股由「減持」調高至「與大市同步」，料隨著香港尤其是中國逐步開放，本港明年GDP有2.3%的溫和增長，而美聯儲很可能在明年5月會議後暫停加息，港股市盈率有望回升至13.2倍，並看好友邦保險（1299）及澳博（0880）最受惠中國的重新開放。

該行指出，今年5月初將香港評級下調至「減持」，原因包括股市對美國的敏感性、因新冠肺炎防疫措施抑制中港相關經濟活動，尤其是零售、房地產投資和商業連接渠道等。MSCI香港指數自當時起下跌了23%至10月底的低位，之後反彈18%。

不過，高盛指出，上述宏觀逆風可望在2023年減弱。該行的經濟學家預測，香港GDP 將從下跌3.2%恢復到明年2.3%的溫和增長，而隨著香港以及中國大陸重新開放，2024 年香港GDP將進一步增長3.6%。

報告續指，此將推動企業盈利由今年下跌14%，反彈至2023年最多增長28%，然後在2024年正常化至增長9%。加上聯儲局可能於明年5月暫停加息，利率大幅上升對估值的壓力應轉趨溫和。

因此，高盛預期，港股明年的市盈率有望回升至13.2倍及1倍市帳率，而其股票分析部預計友邦保險和澳博受惠於中國的重新開放。

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